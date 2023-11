Les supporters de Liffré (R1) sont déjà en feu avant le match contre Rodez (L2)

Bonne nouvelle pour les fans de foot allergiques aux trêves internationales : la Coupe de France reprend ses droits cette semaine.

Les supporters de Liffré (R1) ont mis le paquet deux jours avant de recevoir Rodez (L2) lors du septième tour de la Coupe de France. Torches, feux d’artifice et fumigènes étaient de sortie, mais ce n’est que le début. La mairie a en effet annoncé qu’un cortège partira samedi 18 novembre à 12h30, soit deux heures et demie avant le début du match. Il y aura même des animations avec un écran géant et quatre buvettes.

⚽️ Liffré – Rodez 📢 Le dernier entraînement des joueurs de Liffré bien encouragé par les Moch Gouez Fans avant leur match de 7ème tour de CDF ! 📆 Jeudi 20 novembre 2023 📸 Moch Gouez Fans pic.twitter.com/BfLzhhMUoh — Ultras Made in France (@UltrasMadeinFR) November 17, 2023

La ville de Liffré, en périphérie de Rennes, compte moins de 10 000 habitants. Pourtant, samedi, c’est 2000 supporters qui sont attendus au stade Nelson Paillou. Dans les colonnes d’Ouest France, le président, Christian Mainguené, affirme avoir « prévu une trentaine de fûts de bière et environ 500 galettes saucisses ». De quoi fêter la qualification au huitième tour ?

