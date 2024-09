Le Groupama Stadium n’affichera pas complet contre la Belgique

Pour mieux « changer de chaîne ».

Quelques heures avant d’affronter la Belgique en Ligue des nations, les Bleus savent déjà que le Groupama Stadium et le public de Lyon n’afficheront pas complet. Alors que les organisateurs s’attendaient à remplir les 58 000 places, comme ce fut le cas lors du dernier match des Bleus à Lyon contre l’Allemagne en mars dernier, à peine 50 000 spectateurs garniront l’enceinte rhodanienne lundi ce soir.

Le niveau de jeu affiché par Mbappé and co, les tarifs trop élevés et une programmation un lundi soir, entre autres, seraient parmi les causes de cet échec populaire, avance Le Parisien. Ce lundi, il ne reste qu’une poignée de places à 55 euros, avant qu’elles ne s’envolent à 79 euros minimum.

Moralité : Kyks attire moins que Gift Orban.

