La LFP et la FFF annoncent la création d’une Ligue des Espoirs

Ou de la « Coupe des coiffeurs », c’est selon.

Début octobre, la FFF et la LFP vont lancer une nouvelle compétition, selon les informations de L’Équipe. Elle s’appellera Ligue des Espoirs et vient répondre à la baisse de temps de jeu des jeunes professionnels. Cette idée des formateurs français émane de trois constats : les matchs des professionnels de Ligue 1 ont lieu le dimanche, les bancs de touches sont énormes depuis que cinq changements sont autorisés et beaucoup d’équipes réserves de clubs pros jouent en N3 depuis la réforme des championnats.

Toujours selon L’Équipe, seize clubs, douze de Ligue 1 (Auxerre, Le Havre, Marseille, Monaco, Montpellier, Nantes, Nice, PSG, Rennes, Saint-Étienne, Strasbourg, Toulouse) en plus d’Ajaccio, Bordeaux, Caen et du Paris FC, s’affronteraient pendant six matchs, avant des demi-finales et une finale. « On va écouter les directeurs de centre de formation pour savoir s’ils en veulent plus », indique au quotidien le DTN Hubert Fournier. Pas de prolongation, et des matchs le lundi à 14h30 et sans public, sauf pour les demi-finales et la finale. Plutôt destinés aux jeunes de moins de 23 ans, quatre pro plus âgés pourront participer aux rencontres. D’autres ligues réservées aux jeunes existent en Europe, comme la Professional Development League en Angleterre.

Plus qu’à trouver un diffuseur.

« Pas de seum, juste un peu trop de cruauté » : la qualif des Bleus vue par la presse étrangère