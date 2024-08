Emmanuel Macron tire son chapeau à Thierry Henry

Du pain et des Jeux.

Les Jeux olympiques sont désormais terminés. Léon Marchand, accompagné de Thomas Bach et des 5 autres athlètes, a éteint symboliquement la flamme olympique dimanche soir, mettant fin à 15 jours de sport intensif dans l’Hexagone. Des Jeux olympiques précédés de nombreuses craintes, mais qui finalement, ont été finalement été effacées.

De quoi satisfaire pour le président de la République. « Je veux dire combien je suis fier des Français et des Françaises. Il y a un perdant : c’est l’esprit de défaite, récite-t-il, dans un entretien accordé à L’Équipe. C’est aussi la réussite de nos athlètes, puisqu’on termine dans le top 5 et ça, c’est le boulot de toutes les fédés, des athlètes au premier chef, de Claude Onesta (manager de la haute performance à l’Agence Nationale du Sport) et le résultat de notre investissement. » Un investissement de l’État envers le sport qui ne s’arrêtera apparemment pas après cette parenthèse olympique. Malgré les objectifs atteints, il y a toujours quelque chose à faire : « Je ne compte pas baisser le niveau d’engagement, ni pour les équipements, ni pour le sport à l’école, ni budgétaire ».

Emmanuel Macron a bien sûr eu des mots pour l’équipe de France de football olympique, médaillée d’argent : « J’ai aussi été ému par l’équipe de France de football, parce que Thierry Henry s’est donné beaucoup de mal, contre vents et marées, avec des joueurs qui ont fait rêver les Français. Franchement, on n’a pas été aidé par tout le monde dans cette affaire, on ne va pas se mentir. »

