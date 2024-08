Le manque d'argent impacte aussi l'arbitrage en Ligue 1

La Ligue des économies.

Avant la reprise de la Ligue 1, les nouvelles inquiétantes s’enchaînent. Après l’imbroglio et la vente au rabais des droits TV, la sonorisation des arbitres prévue cette saison fait les frais du manque d’argent. Au printemps, Philippe Diallo avait annoncé que les arbitres pourraient s’exprimer suite à des décisions prises avec l’arbitrage vidéo dans le championnat de France, mais ce sera partie remise.

Le Parisien révèle que la conjoncture économique oblige la Ligue de football professionnel (LFP) à repousser l’arrivée de cette avancée technologique. « Depuis l’automne dernier, c’est vraiment un projet que nous avions envie de mener pour la saison 2024-2025, au gré du nouvel appel d’offres et de l’arrivée d’un nouveau diffuseur, explique un membre de l’instance au quotidien. Mais les tests pratiqués, les analyses menées sur les besoins sur l’ensemble des stades de L1 ont fait apparaître que c’était plus complexe, plus coûteux et moins rapide que ce qu’on aurait pu imaginer. Les difficultés économiques rencontrées ces dernières semaines ont encore fait évoluer la réflexion. »

Des expérimentations avaient été menées en fin de saison dernière lors de la finale de la Coupe de France masculine entre le PSG et Lyon. L’initiative avait alors rencontré un franc succès, mais son arrivée permanente dans le championnat de France attendra.

