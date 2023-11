EuroMillions vendredi 10 novembre 2023 : 29 millions d’euros à gagner  !

Incroyable mais vrai, la cagnotte de l’EuroMillions a encore été gagnée vendredi dernier. Ainsi, 4 des 6 dernières cagnottes ont été remportées ! La cagnotte de l’EuroMillions affiche 29 millions d’euros ce vendredi 10 novembre 2023

La cagnotte de l’EuroMillions est à 29 millions d’euros ce vendredi 10 novembre 2023 ! Un jackpot à jouer en ligne exclusivement sur FDJ.fr !

En plus, le jeu MyMillion va aussi rendre forcément 1 joueur français millionnaire sur ce tirage. En validant une grille EuroMillions, vous obtenez automatiquement un code My Million (1 grille = 1 code, 2 grilles = 2 codes, etc.).

Pour rappel, la France est n°1 au classement des pays les plus souvent vainqueurs à l’EuroMillions.

Pour jouer en ligne aux jeux de la FDJ, il n'y a qu'une seule adresse, FDJ.fr, qui est le site officiel de la Française des jeux et le seul site Internet à permettre aux joueurs de faire leurs grilles d'EuroMillions®, LOTO®, Super LOTO®, mais aussi le nouveau jeu de tirage EURODREAMS, en quelques clics depuis leur ordinateur.

Pour jouer en ligne sur FDJ, c’est très facile :

– Inscrivez-vous sur le site de la FDJ® via ce lien FDJ.fr.

– Créez ensuite votre compte joueur en quelques minutes.

– Faites un dépôt (minimum 5€).

– Validez vos grilles Euro Millions® pour ce tirage exceptionnel avant vendredi 20h15 (une grille d’EuroMillions ne coûte que 2,50€ + 1€ si vous rajoutez l’option Étoile+ qui permet de gagner dès une seule étoile trouvée).

Résultats Euro Millions du vendredi 10 novembre 2023

Vous aurez accès aux résultats du tirage de cet EuroMillions exceptionnel ce vendredi 10 novembre 2023, sur le site FDJ.fr juste après le Andy Delortico, Milan – PSG.

Bonne chance à tous !

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

