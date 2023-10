Comment réagir face aux pratiques de jeu dangereuses ?

La dernière Coupe du Monde de football, jouée fin 2022, a connu 615 millions d’euros de mises en ligne en France contre 366 millions pour l’édition précédente disputée en 2018. Devant cette augmentation de la popularité des paris sportifs, et plus globalement des jeux d’argent en ligne, la crainte est de voir exploser le nombre de joueurs aux pratiques excessives. Voici plusieurs conseils pour les identifier, trouver de l’aide, et parvenir à les diminuer.

Qu’est-ce que le jeu dangereux ?

Le jeu dangereux, aussi appelé jeu excessif ou jeu problématique, est le fait de jouer d’une manière démesurée. Ces pratiques dangereuses peuvent se retrouver chez les joueurs de jeux d’argent et de hasard (paris sportifs et hippiques, jeux de grattage et de tirage, machines à sous…), mais aussi notamment chez les passionnés de jeux vidéo.

D’après le baromètre de Santé publique France de l’année 2019, se basant sur une étude de l’Observatoire des jeux (ODJ), 6% des joueurs avaient montré des pratiques problématiques cette année-là. Soit près d’1,4 millions de personnes séparées en deux catégories distinctes de joueurs :

1 million de joueurs à risque modéré (4,4%).

370.000 de joueurs excessifs (1,6%).

Si l’on attend des nouveaux chiffres pour pouvoir le confirmer, l’augmentation du nombre de joueurs en ligne en France depuis peut faire craindre une hausse des joueurs à risque. En effet, l’Hexagone affiche désormais 3,86 millions de comptes de joueurs actifs (CJA) d’après le Bilan du marché des jeux d’argent au 1er semestre 2023 de l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ), contre 2,44 millions lors du 4e trimestre de l’année 2019.

Les joueurs excessifs peuvent être considérés comme pathologiques (une addiction est une pathologie qui se définit par une dépendance). L’addiction aux jeux d’argent et de hasard est une addiction comportementale, aussi parfois appelée addiction sans substance. Aucune substance psychoactive n’est donc consommée mais on note l’existence d’un comportement problématique pouvant entraîner une dépendance. Pas réservé aux joueurs, ce type de pathologie se retrouve aussi chez les personnes en surconsommation d’écrans.

Quels sont les symptômes du jeu dangereux ?

Le jeu dangereux se caractérise notamment par une perte de contrôle dans la pratique du jeu, ou encore l’apparition de plusieurs problèmes de comportement chez le joueur. Certains de ces symptômes sont plus visibles que d’autres, et il est donc aussi utile de les lister que de savoir les reconnaître.

Les symptômes de la perte de contrôle dans les pratiques de jeu

Quand jouer n’est plus synonyme de plaisir et de convivialité, et que le jeu commence à prendre une place trop importante dans la vie et le quotidien du joueur, alors on peut parler de perte de contrôle.

Voici quelques pratiques de jeu symptomatiques de la perte de contrôle d’un joueur :

Miser de l’argent initialement prévu pour le quotidien (son loyer, ses courses alimentaires, ses factures d’énergies, etc.) ;

Miser de l’argent dans le but de gagner sa vie ;

Jouer de l’argent issu de la vente de biens ou de dettes contractées spécialement pour miser.

Augmenter ses limites de mises ;

Tenter de se refaire immédiatement après un pari perdu ;

Augmenter ses mises au fil du temps sous peine de ne plus prendre de plaisir ;

Augmenter le temps consacré aux jeux d’argent au détriment d’autres loisirs.

Les changements de comportement

Souvent plus visibles que des pratiques du jeu qui sont parfois seulement connues du joueur lui-même, des changements de comportement peuvent aider à identifier des pratiques de jeu dangereuses. Il est important de faire attention principalement à l’apparition de comportements et de sentiments comme :

L’agressivité, l’irritabilité ;

Le stress, la peur, l’anxiété, la culpabilité ;

Les insomnies ;

La tristesse, l’injustice qu’on a failli gagner ;

Une trop grande confiance dans ses capacités à gagner aux jeux ;

Le fait de parler trop souvent des jeux d’argent ;

Le fait de ne plus pouvoir regarder un événement sportif sans parier ;

La rupture du lien familial, social, professionnel.

Pour les personnes souhaitant savoir si elles font partie des joueurs aux pratiques dangereuses, ou plus généralement pour connaître son niveau de risque par rapport aux jeux d’argent et de hasard, l’ANJ recommande de passer un test en ligne sur son site EVALUJEU. Créé en 2015, ce site Web fait partie du dispositif de prévention du jeu excessif de l’ANJ, et propose aux joueurs de tester leur pratique de jeu en répondant à un questionnaire basé sur celui de l’ICJE (Indice Canadien du Jeu Excessif).

Les conseils et bonnes pratiques à mettre en place

En plus d’évaluer son niveau de risque, l’ANJ donne principalement trois autres conseils pour un jeu maîtrisé :

Se fixer des limites (lorsqu’on joue en ligne, il est possible de s’auto-limiter sur ses dépôts, ses mises, son seuil de reversement automatique et son temps de jeu pour le poker) ;

Prendre du recul si nécessaire (là encore, les jeux en ligne permettent de s’auto-exclure d’un site, ou il est également possible de demander à être totalement interdit de jeu).

Essayer de garder au maximum le contrôle sur ses pratiques de jeu (notamment en mettant le divertissement avant l’argent).

En effet, le plaisir doit être le principal moteur des jeux d’argent. Miser peut être un excellent loisir, aussi divertissant, intéressant et passionnant qu’un autre, mais à condition qu’il soit réalisé de manière encadrée : sur les seuls sites autorisés, et avec un budget et un temps consacrés limités. C’est ce qu’on appelle la pratique d’un Jeu responsable.

La protection des mineurs

Alors que les jeux d’argent et de hasard sont interdits aux mineurs par la loi, leur pratique par les – de 18 ans en France reste une réalité. Dans la dernière étude publiée EnCLASS (Enquête nationale en collège et en lycée chez les adolescents sur la santé et les substances) de l’OFDT, 1 élève de 3ème sur 4 déclarait en 2021 avoir déjà joué à un jeu d’argent ou de hasard dans l’année.

Le rôle des parents

De leur côté, les parents ou responsables des mineurs continuent d’avoir un rôle essentiel, à la fois en termes de contrôle, et de barrières à poser pour empêcher la pratique des mineurs déjà joueurs.

Il est ainsi recommandé de :

Surveiller l’historique Internet du mineur, ses relevés bancaires, et son comportement ;

Mettre en place les outils lui permettant de ne pas accéder aux sites de jeux d’argent en ligne (système de contrôle parental, blocage d’adresses Web, etc.).

L’informer sur l’interdiction des jeux d’argent aux mineurs et de leurs risques ;

Ne jamais jouer devant son enfant ;

Et évidemment lui interdire de jouer s’il le fait.

Quelles sont les aides et associations à disposition des joueurs ?

Les joueurs excessifs ou pathologiques ont la possibilité de se faire aider. Le recours à des aides ou associations peut se faire directement par le joueur lui-même, ou grâce à l’intervention de proches ayant détecté les symptômes du jeu dangereux.

Les structures d’aides CSAPA

Les CSAPA (centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie) sont des établissements ouverts aux joueurs excessifs ou pathologiques. Ces structures pluridisciplinaires ayant pour mission d’assurer les actions de prévention et de soins auprès d’environ 300.000 personnes atteintes d’addiction sont au nombre d’environ 400 en France. Il est possible de trouver un CSAPA proche de chez soi sur cette page dédiée de l’annuaire d’action sociale.

Les associations et organismes spécialisés

Voici la liste des deux associations françaises majeures qui, à la fois, proposent des informations aux joueurs, et viennent en aide aux joueurs de jeux d’argent :

Joueurs info service est le service national d’aide à distance en matière de jeu et de dépendances, pouvant être contacté en ligne par chat, par formulaire au téléphone au 09.74.75.13.13 (appel non surtaxé, disponible 7 jours sur 7 de 8h à 2h du matin).

SOS Joueurs est une association à but lucratif proposant notamment un accompagnement du joueur, mais également un soutien juridique si nécessaire, pouvant être contacté par email ( [email protected] ), par formulaire, ou par téléphone au 09.69.39.55.12 (appel non surtaxé).

Pour les personnes hésitant à contacter un centre ou une association, le site EVALUJEU qui propose (en plus du test déjà cité), de très nombreux conseils, et les forums de Joueurs info service où il est possible d’échanger avec des joueurs ou des proches de joueurs sont recommandés.

