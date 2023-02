Pronostic Angers Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon dans un bon jour à Angers

Journée après journée, Angers se rapproche inexorablement de la Ligue 2. Actuellement, le SCO se trouve en dernière position du classement avec déjà 10 points de retard sur le premier non relégable. Si mathématiquement, tout reste encore possible, la formation angevine n’y arrive plus, puisque son dernier succès remonte à la mi-septembre à Nice, soit une éternité (16 journées). Ces dernières semaines, la formation angevine avait l’opportunité de se reprendre avec des affrontements face à des adversaires directs comme Auxerre ou Strasbourg. Contre les Bourguignons, le SCO a été tout heureux de voir le penalty de l’attaquant Abline fuir le cadre (score final). Lors de la dernière journée, Angers a très mal débuté en encaissant deux buts dès la 1re période face à Strasbourg. La réduction du score de Bentaleb sur penalty aura été vaine (défaite 2-1).

En face, l’Olympique Lyonnais est l’une des grosses déceptions de la saison. La formation rhodanienne se montre terriblement inconstante. Dernièrement, les hommes de Laurent Blanc avaient affiché quelques progrès en remportant deux matchs consécutivement en Ligue 1 face à Troyes (1-3) et surtout contre Lens (2-1). Comme souvent, l’OL est retombé dans ses travers lorsqu’on ne s’y attendait plus, avec vendredi dernier un revers à Auxerre (2-1) qui fait partie des formations relégables. Lors de cette rencontre, Moussa Dembelé avait pourtant ouvert le score mais son équipe s’est fait punir par l’AJA. Malgré une large domination, Lyon a payé cher ses temps faibles. Privé de Lacazette, blessé, l’OL ne pourra pas compter sur le retour de son capitaine pour se défaire de la lanterne rouge angevine, mais la pépite Cherki (3 buts sur les 4 derniers matchs). Marqué par son revers contre Auxerre et affrontant une équipe d’Angers quasiment condamnée qui enchaîne les défaites (14 sur ses 16 derniers matchs de L1), Lyon devrait pouvoir s’imposer.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

