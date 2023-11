464€ à gagner avec Manchester City & Séville – Bétis (+100 DIRECT offerts)

Déposez 100€ et misez DIRECT avec 200€

100€ DIRECT de Bonus Winamax en ce moment !

Récupérez le montant de votre 1er dépôt en Freebets après inscription jusqu’à 100€ chez Winamax.

Exemples de ce bonus Winamax en fonction du montant de votre 1er dépôt :

– Si vous déposez 50€, Winamax vous offre direct 50€ de bonus et vous avez donc 100€ pour miser.

– Si vous déposez 100€, Winamax vous offre direct 100€ de bonus et vous avez donc 200€ pour miser.

Cliquez sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour profiter du Bonus Winamax

Notre combiné de dimanche

Chelsea – Manchester City :

Manchester City continue de dérouler, que ce soit en championnat (9 victoires et seulement 2 défaites) ou en Ligue des Champions (4 succès en 4 rencontres). Cette semaine, les champions d’Europe en titre ont fait coup double : ils se sont imposés en Ligue des Champions face aux Young Boys (3-0) et ils se sont qualifiés pour les 8es. Même si Chelsea revient légèrement dans la partie avec une victoire (heureuse) face à Tottenham lors de la dernière journée de championnat (1-4), le club londonien reste fébrile (défaite face à Brentford pour son dernier match de championnat. Passés en tête le week-end dernier de cette Premier League, Pep Guardiola et ses joueurs devraient logiquement s’imposer face à une équipe de Chelsea en manque de confiance.

FC Séville – Bétis Séville :

Le FC Séville peine cette saison. L’actuel 15e de Liga n’a remporté qu’une seule rencontre lors des 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et c’était en Coupe du Roi face à un petit club (victoire 3-0). Les Espagnols restent sur un échec cette semaine sur la pelouse d’Arsenal (2-0). Dans ce derby, le Bétis Séville semble le favori après avoir enchaîné quatre succès de suite. Mais 6e au classement, les coéquipiers de Nabil Fekir encaissent tout de même beaucoup de buts. 3 des 4 derniers matchs de Liga du Bétis ont vu des buts être marqués des deux côtés. Ce qui a été aussi le cas des 4 dernières rencontres de championnat du FC Séville. Comme lors de 3 des 4 derniers derbys sévillans, on pourrait voir les filets de chaque équipe trembler.

Si vous misez par exemple sur la victoire de Manchester City et les 2 équipes marquent pour FC Séville – Bétis Séville dans un pari combiné, la cote atteindra :

2,82 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax.

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce combiné et tentez de gagner 306€ (406€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Ligue des champions : tous les qualifiés pour les huitièmes et les éliminés après quatre journées