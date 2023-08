350€ à gagner avec le PSG & le Real Madrid ! (+100€ de bonus DIRECT à récupérer)

Comme nos 2 derniers combinés (ici et ici), on essaie de vous faire gagner ce week-end. Avec un super Bonus à récupérer chez ZEbet !

Bonus ZEbet : Dépose 100€ et mise DIRECT avec 200€

Le bonus ZEbet est actuellement de 100€ DIRECT chez SoFoot en utilisant le code X2SOFOOT !

ZEbet te permet d’obtenir directement le montant de ton 1er dépôt en Freebets après inscription jusqu’à 100€ en bonus.

Exemples de ce bonus ZEbet en fonction du montant de votre 1er dépôt :

– Si tu déposes 50€, ZEbet t’offre direct 50€ de bonus et tu as donc 100€ pour miser.

– Si tu déposes 100€, ZEbet t’offre direct 100€ de bonus et tu as donc 200€ pour miser.

Clique sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour profiter du bonus ZEbet avec le code X2SOFOOT.

Notre combiné du week-end

Toulouse – PSG :

Le match nul du PSG au Parc face à Lorient (0-0) a fait un peu tâche mais c’est une autre équipe qui devrait se déplacer samedi au Stadium, avec cette fois Mbappé et Dembelé. Toulouse est une belle équipe, auteur d’une superbe première saison pour son retour en Ligue 1 l’an dernier (13e et vainqueur de la Coupe de France) mais on se rappelle que le Téfécé avait fait un petit complexe d’infériorité lors de leurs deux matchs face aux Parisiens (deux défaites). Devant rattraper son nul de la 1re journée, le PSG devrait aller chercher une nouvelle victoire à Toulouse vainqueur à l’arrachée de Nantes lors de la 1re journée (1-2).

Almeria – Real Madrid :

Malgré le départ de Benzema et la blessure de Courtois, le Real reste le Real et il a très bien démarré sa saison avec une victoire remportée contre l’Athletic Bilbao (0-2) à San Mamés où il n’est jamais facile de s’imposer. La principale arrivée de l’été, Jude Bellingham, a parfaitement réussi ses débuts en inscrivant le 2e but de la rencontre. Enchaînant un 2e déplacement en 2 semaines, le Real Madrid se déplace cette fois à Almeria. Promu l’an dernier, le club andalous s’était sauvé de peu (17e) et a démarré la nouvelle saison par une défaite à domicile face au Rayo Vallecano (0-2). Les Merengue devraient logiquement s’imposer.

Si vous misez par exemple sur les victoires du PSG et du Real dans un pari combiné, la cote atteindra :

2,25 chez ZEbet qui te permet d’obtenir 100€ DIRECT (Dépose 100€ et Joue avec 200€) avec le code X2SOFOOT.

► Profite de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscris-toi en cliquant ici.

– Rentre bien le code X2SOFOOT lors de votre inscription.

– ZEbet te permet de récupérer le montant de ton 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Dépose par exemple 100€ et joue avec 200€ !

– Joue par exemple tes 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tente de gagner 350€ (450€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).