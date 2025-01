Le scénario lunaire d’un match de coupe en Occitanie

Ça, c’est district.

Il s’en est passé des choses, ce dimanche, dans ce 32e de finale de Coupe Gard-Lozère, en ligue Occitanie, qui a vu le Nîmes Chemin Bas (R2) s’imposer contre le FC Canabier (D2)… après un score de 2-2 et une séance de 31 tirs au but, soldée sur le score de 15 penaltys à 16 ! Si les pensionnaires de district, qui recevaient, peuvent sortir de la coupe la tête haute après avoir frôlé la qualification contre une équipe évoluant trois niveaux au-dessus d’eux, ce n’est pas ce presque exploit qui a retenu les attentions, mais plutôt le déroulé complètement lunaire de la rencontre.

Arbitre sans biscottes, chambrage et baston

Pour le comprendre, retour au match. Par deux fois, ce sont les outsiders du FC Canabier qui ouvrent le score (2e et 70e) et qui se font rapidement rattraper par le favori nîmois (19e et 78e). Une rencontre étonnamment serrée, marquée par un premier fait de jeu ubuesque peu avant la fin de la première période. En voulant sortir son premier avertissement du match à la 44e minute, l’arbitre de la rencontre s’est simplement rendu compte qu’il avait oublié ses cartons, selon le récit dressé par nos confrères de Midi Libre.

Réduit à dix après une exclusion en toute fin de match, le FC Canabier est parvenu à emmener les pensionnaires de Régional 2 dans une séance de pénos complètement épique. Après que les 22 joueurs ont réussi leur tentative, les locaux pensaient créer l’exploit avec l’arrêt de leur gardien à 12-11… mais celui-ci n’avait pas les pieds sur la ligne. De la fausse explosion de joie viendra ensuite la désillusion.

Les deux équipes s’embrasent finalement, lorsque le FC Canabier manque son seizième tir au but, entraînant une embrouille entre le tireur et le gardien nîmois, puis une baston. Deux exclusions plus tard et le temps que les esprits se calment, le dernier tireur nîmois a ensuite donné la victoire aux favoris.

Des violences regrettables, mais un scénario sportif qui nous fait encore plus aimer le foot des mains courantes.

