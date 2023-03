221€ à gagner avec PSG, Arsenal & Manchester City !

100€ remboursés sur notre combiné de samedi

PSG – Nantes :

Un homme seul peut tout changer. Depuis son retour en fin de match face au Bayern, Kylian Mbappé a su redonner de l’espoir au PSG. Malmené par Lille il y a 15 jours, les Parisiens ont su faire le dos rond et s’arracher (4-3) avec notamment un doublé du natif de Bondy. Un déclic semble avoir eu lieu ce jour-là dans les têtes parisiennes qui ont su aussi aller s’imposer à Marseille dimanche dernier (0-3). Avec un nouveau doublé de Kyky. Au Parc et face à une équipe nantaise pauvre dans le jeu malgré sa qualification en demie de Coupe, le PSG devrait pourvoir encore l’emporter.

Manchester City – Newcastle :

Auteur d’une superbe saison, Newcastle lâche un peu prise en ce moment. Battu dimanche en finale de League Cup par Manchester United, les Magpies n’ont pris que 2 points sur les 3 dernières journées de Premier League (matchs nus face à Bournemouth et West Ham et défaite concédé à domicile face à Liverpool). Vainqueur facilement de ses deux dernières rencontres (4-1 à Bournemouth en Premier League et 3-0 mercredi à Bristol City en FA Cup), Manchester City semble mieux dans cette période importante.

Arsenal – Bournemouth :

Après avoir donc perdu largement face à Man City, Bournemouth (19e de Premier League) doit désormais se coltiner Arsenal. Leaders devant City, Arsenal a pris 5 points d’avance mercredi en s’imposant largement à domicile face à Everton (4-0) qui l’avait pourtant battu récemment sur les bords de la Mersey. Sur 3 victoires consécutives, Arsenal a fait du championnat anglais sa priorité et il devrait pouvoir battre l’avant-dernier Bournemouth.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

