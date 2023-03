216€ à gagner avec Danemark – Finlande & Bosnie (+100€ de bonus en CASH offerts)

Après avoir passé 2 de nos 3 derniers combis (ici et ici, mais pas ici), on vous propose un combiné ce jeudi sur le début des matchs internationaux. Vous misez sur ce combi, vous tentez de gagner 216€ et si le pari est perdant, vous êtes remboursé en CASH !

100€ offerts en CASH pour parier !

PMU Sport vous offre 100€ de bonus EN CASH sur votre 1er pari.

Ce qui veut dire que si votre 1er de 100€ est perdu, vous êtes remboursé de 100€ en ARGENT RÉEL et vous pouvez même retirer vos 100€ directement sur votre compte bancaire si vous le souhaitez !

C’est un bonus exceptionnel, puisqu’en principe, vous obtenez votre remboursement en paris gratuits, et non en CASH comme chez PMU.

Cliquez ici ou sur l’image ci-dessous pour vous inscrire chez PMU et profiter de 100€ en CASH.

Notre combiné de jeudi

Bosnie – Islande :

L’Islande n’est plus la sélection qui régalait pas mal de monde au milieu des années 2010. Deuxièmes sur trois équipes dans leur dernier groupe de Ligue des nations (Ligue B), les Islandais ont signé 4 nuls sur leurs 4 matchs face à Israël et l’Albanie. À l’inverse, la Bosnie a remporté son groupe, et montera donc en Ligue A. Les Bosniens ont devancé la Finlande, le Monténégro et la Roumanie, en gagnant leurs 3 matchs à domicile. Sans Pjanic mais avec Dzeko et Krunic, la Bosnie pourrait dominer l’Islande à la maison.

Danemark – Finlande :

Trop moyen devant pendant le Mondial, le Danemark a été sorti dès la phase de poules. Les Danois n’ont marqué qu’1 but sur leurs 3 matchs, face à des Bleus pas irréprochables défensivement. Privé de Delaney, Eriksen, Skov Olsen, Dolberg, Skov, Poulsen et Cornelius ce jeudi, cela pourrait être compliqué de beaucoup marquer face à une Finlande traditionnellement plus solide qu’offensive. Les six duels entre les deux équipes n’ont d’ailleurs jamais vu plus de 3 buts être marqués.

Si vous misez par exemple sur la victoire de Bosnie et le pari « Moins de 3,5 buts : Danemark – Finlande » dans un pari combiné, la cote atteindra :

2,16 chez PMU qui vous offre votre 1er pari remboursé de 100€ en CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce combiné pour tenter de gagner 216€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer notre combiné avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari TRIPLE jusqu’à 100€ (misez 50€, récupérez 100€) avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Pronostic Bosnie Islande : Analyse, cotes et prono du match des qualifications pour l'Euro 2024