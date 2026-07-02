L’Espagne de Yamal, une liberté de penser et de jouer

Le monde se divise en deux catégories : ceux qui n’ont pas peur de la pression et ceux qui l’évitent. Le bal de conférences de presse et autres interviews durant une grande compétition (de foot, mais pas seulement) révèle que derrière leurs airs braves, les sportifs font bien souvent partie de la deuxième caste. Celle des froussards. Tendez-leur un micro et ils vous garantiront sans sourciller que la mouche peut manger le lion, qu’une Twingo a une chance de dépasser la Ferrari et que David est aussi fort que Goliath. Dans ce cortège de faux-semblants, Lamine Yamal s’impose encore et toujours comme la lumière à suivre.

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À même pas 19 ans, le chouchou de l’Espagne s’inscrit bel et bien dans la première catégorie. Il ne le montre pas par une certaine nonchalance comme d’autres joueurs de sa génération, suivez notre regard, mais à coups de punchlines. Interrogé par la radio COPE sur l’état de forme de l’équipe de France, l’ailier n’a pas fui son statut : « Ils ne nous ont pas battus à l’Euro, ils ne peuvent pas être meilleurs que nous. Ils ont un gros niveau, sont en pleine forme et ont des gros joueurs, mais je ne crois pas qu’on puisse dire qu’ils sont plus forts que tout le monde. » Avant la compétition, Didier Deschamps, lui, optait pour une communication moins offensive : « Je ne vais pas considérer la France plus forte que tout le monde, mais le grand favori, c’est l’Espagne, je n’ai aucun doute là-dessus. » Un habitué de la deuxième catégorie, quoi.

Une domination qui va payer

Après trois matchs, la Roja n’a pourtant pas encore la gueule d’une championne du monde. Le nul inaugural contre le Cap-Vert (0-0) avait jeté un froid en Espagne. La presse locale s’était empressée de tomber à bras raccourcis sur cette équipe, mais personne, dans les rangs des champions d’Europe en titre, ne s’est affolé. D’abord parce que le game changer Yamal, pas encore remis de sa blessure, n’a fait qu’entrer en jeu, ce jour-là, mais surtout parce que le résultat ne reflétait évidemment pas le contenu d’une rencontre outrageusement dominée par l’équipe de Luis de la Fuente : 74 % de possession, 27 tirs dont 7 cadrés et une impression qui va bien au-delà des chiffres.

Nous commençons à être justes. Si nous devons jouer sans ailiers, nous jouerons sans ailiers. Il faudra proposer d’autres options. Luis de la Fuente, bricoleur

Certains possessiosceptiques ont rapidement crié au retour d’une formation ronronnante, connue notamment lors des deux dernières éditions de la Coupe du monde. Heureusement, le match suivant, contre l’Arabie saoudite (4-0), est venu rappeler que cette génération savait allier domination territoriale et furieuse envie d’aller de l’avant. Ses 78,4 % de passes réussies dans le dernier tiers adverse lors de l’ensemble de la phase de groupes en témoignent. Depuis le remplacement de Luis Enrique par Luis de la Fuente, la philosophie a évolué, sans pour autant se renier, et l’Espagne semble désormais capable de répondre à plusieurs plans de jeu, notamment celui survitaminé que promet l’Autriche ce jeudi. « Je crois que l’équipe hausse progressivement son niveau de jeu au fil des derniers matchs. Nous savons qu’une Coupe du monde est très difficile. Nous avons beaucoup confiance en nous, en notre travail », a déclaré Fabián Ruiz avant le seizième de finale, ne freinant pas la confiance affichée par son jeune coéquipier.

Une Yamal dépendance ? Pas grave

Seul hic, les Ibériques sont bien moins dangereux sur les côtés qu’en 2024, lorsque Nico Williams et Lamine Yamal terrorisaient l’Europe. Leur jeu n’est pas trop axial pour autant, mais la blessure de l’ailier de l’Athletic Club et le retour à tâtons de celui du Barça font indéniablement baisser le niveau de créativité. « Nous commençons à être justes. Si nous devons jouer sans ailiers, nous jouerons sans ailiers. Il faudra proposer d’autres options », rassurait le sélectionneur après la victoire poussive contre l’Uruguay (0-1). Il peut tout de même compter sur Mikel Oyarzabal, toujours aussi précieux, et un milieu de terrain qui n’aura pas de mal à dominer l’écrasante majorité de ses vis-à-vis.

Après Emiliano Martínez, la France va-t-elle détester Lamine Yamal ?

Reste l’interrogation Yamal. Dans quel état est-il vraiment ? Peut-il porter son pays ? Jusqu’où ? « Je pense que je vais gagner la Coupe du monde cette année », a sobrement déclaré le principal intéressé. Que la France se prépare à le détester, son sourire espiègle laissant apparaître son appareil dentaire risque de rester sur les écrans assez longtemps. Le rendez-vous entre deux des favoris – assumés ou non – est pris en demi-finales. Pour le moment, le génie espagnol reste sur deux succès en autant de matchs contre les Bleus, à l’Euro 2024 et en Ligue des nations 2025, à ce stade de la compétition à chaque fois. Mieux, il avait mêlé la parole aux actes en livrant deux masterclass. Dans cette troisième catégorie, ils sont encore moins nombreux.

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