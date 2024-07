Les tirs au but, plus si tabou

C’est un exercice qui aura été fatal à l’équipe de France lors des deux derniers tournois majeurs. Deux parcours achevés dans la détresse d’une séance de tirs au but ratée, sans le moindre tir au but adverse arrêté, que ce soit contre la Suisse ou l’Argentine. Deux rêves brisés qui ont fait naître de vives tensions autour de la gestion d’un exercice à part. En mars dernier, Didier Deschamps n’avait ainsi pas hésité à s’en prendre vertement au DTN Hubert Fournier, coupable d’avoir insinué que les différentes équipes réviseraient désormais mieux leur copie sur le sujet. « Qu’il y ait des études faites là-dessus, aucun problème. En revanche, ce qui me gêne et ce que je trouve déplacé, c’est la sortie médiatique du DTN. Je dirais même qu’elle est irrespectueuse, pas par rapport à moi, mais à tous les entraîneurs nationaux, les gardiens de but, les analystes vidéo. Ce sont des mecs compétents, qui font du boulot, qui préparent les séances », avait grondé DD, forçant l’intéressé à s’excuser dans la foulée.

Au travail

Il n’empêche, depuis le début de la phase finale de cet Euro, la petite musique a fait son retour. « Si j’ai anticipé le scénario des tirs au but ? Oui, même si je prépare le match avec mon staff pour qu’on le gagne avant », lâchait Deschamps avant de défier la Belgique. Si la suite lui a donné raison, le récital du gardien portugais Diogo Costa – prochain adversaire des Bleus – quelques heures plus tard fait forcément planer le doute si les deux équipes devaient en arriver là vendredi soir. « Il a été déterminant, ne pouvait que constater Alphonse Areola ce mercredi en conférence de presse à propos de son homologue lusitanien. Il a une action en fin de prolongation sur un face-à-face. Il est parti du bon côté sur les tirs au but. Bravo à lui et à nous de franchir cette barrière pour marquer contre lui. »

S’ils peinent cruellement à marquer dans le temps réglementaire depuis le début du tournoi, Kylian Mbappé et ses potes seraient bien inspirés de se préparer à l’éventualité d’un duel avec le dernier rempart de Porto. « On a travaillé les tirs au but sur une séance, est-ce que ça aura un impact ? Je ne sais pas, s’interrogeait à son tour Guy Stéphan à deux jours du choc. On est plus focalisés sur le match et l’adversaire, sur nous-mêmes. On doit déjà bien récupérer. » Réticent à accumuler les répétitions avant le jour J, arguant de l’impossibilité de reproduire les conditions du direct, le staff bleu se voit tout de même contraint au service minimum. D’autant que les éléments de langage basés sur l’idée d’une « loterie » ne passent plus vraiment en 2024.

Des Bleus mieux armés ?

Au-delà du travail de préparation spécifique se pose également la question du talent et des capacités innées des joueurs pour ce type de geste technique. En ce sens, la retraite de Hugo Lloris – et son remplacement dans les bois par Mike Maignan – peut sembler être une bonne nouvelle pour l’équipe de France, l’Angelino n’ayant jamais été très à l’aise pour détourner des pralines de onze mètres. Tout le contraire de son successeur, qui avoisine les 30% de penaltys non convertis en carrière face à lui.

Oui mais voilà, cette saison, Magic Mike a concédé les douze auxquels il a eu à faire face, et notamment celui (retiré) de Robert Lewandowski, son seul but encaissé jusqu’ici dans cet Euro. Une illustration supplémentaire que ce combat est de plus en plus inégalitaire pour les portiers. « La règle ne nous aide vraiment pas. On va essayer de travailler pour répondre présent, si et je dis bien s’il y a des séances de tirs au but, espérait le n°2 tricolore Brice Samba ce mercredi devant les médias. On ne va pas refaire le débat sur la règle, mais on ne favorise pas les gardiens. Le tireur fait ce qu’il veut, et nous, on ne peut même plus échanger avec lui. On est très limités. Ce n’est que mon avis, mais la préparation des tirs au but, c’est propre à chaque gardien. Après, c’est mathématique, plus tu es avancé, moins il y a d’angle à couvrir. Moi, je pars depuis ma ligne. »

Côté tireurs également, les vice-champions du monde souffrent d’un déficit d’expérience. Parmi les 25 bonshommes partis en Allemagne, seuls Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud et un temps Marcus Thuram ont déjà été tireurs désignés en club, sans compter que les trois derniers pourraient ne pas (ou plus) être sur le pré lors d’une potentielle 120e minute. À titre de comparaison, les deux malheureux de la finale qatarie, Kingsley Coman et Aurélien Tchouaméni, n’avaient jamais tenté de penalty au niveau professionnel avant cela. Un cas de figure qui pourrait bien se reproduire si l’on en arrivait là d’ici le 14 juillet. Le travail en amont paiera-t-il pour permettre d’embellir quelque peu le bilan de trois victoires en huit séances et offrir des successeurs aux tireurs de la séance de France-Italie 1998 ? Certains pourraient arguer que le renversement de situation tiendrait davantage du coup de chance.

