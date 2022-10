100€ offerts en CASH pour jouer notre combiné Ligue 1

Ce week-end, on vous a préparé un combiné spécial Ligue 1 qui démarre ce vendredi soir (8 de nos 15 premiers combinés sont passés cette saison). Si vous souhaitez miser dessus sans pression, PMU vous offre un 1er pari remboursé de 100€ en CASH

Strasbourg - Lille :

Lorient - Reims :

Si vous misez par exemple sur les paris "Strasbourg - Lille : Les 2 équipes marquent" et "Victoire Lorient ou Nul" dans un combiné, la cote atteindra :

14de Ligue 1, Strasbourg s'est offert un bon bol d'air la semaine passée en obtenant sa première victoire de la saison à Angers (2-3). Ce matchs à buts est la 8rencontre des Strasbourgeois, sur 10 journées, à voir les filets trembler des deux côtés. A la Meinau, 4 des 5 matchs du Racing ont vu des buts des deux équipes, ce qui a d'ailleurs été le cas lors de dernière réception en date face à Rennes (défaite 1-3). En face, Lille (7) est également une équipe à buts (18 marqués et 18 encaissés en 10 matchs). Mis à part le derby remporté dimanche dernier face à Lens (1-0), toutes les rencontres lilloises de la saison ont vu les deux équipes marquer, ce qui semble être un bon pari sur ce match.Dauphin surprise du PSG, Lorient n'a perdu qu'une rencontre sur cet exercice 2022 - 2023. C'était à Lens (5-2), autre phénomène du début de saison. Depuis ce revers, le FCL a enchaîné 6 victoires dont 2 à domicile face à Lyon et Lille. En face, Reims est une équipe qui perd peu (4 défaites) mais qui gagne encore moins (1 victoire). Ce seul succès sur les 10 premières journées a coûté la place d'Oscar Garcia cette semaine et c'est son adjoint Will Still qui s'est vu confier un rôle d'intérimaire jusqu'au Mondial. A domicile où il est invaincu cette saison, Lorient devrait au moins pouvoir faire un match nul ce samedi soir.