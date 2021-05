Vainqueur de Villarreal sur le fil, le Real Madrid dit adieu au titre

Pour remporter son 35e titre de champion d'Espagne, le Real devait faire un meilleur résultat que l'Atlético. Raté : pendant que les Colchoneros battaient Valladolid (1-2), les hommes de Zinedine Zidane ont renversé le Villarreal d'Unai Emery (2-1) sur le gong au terme d'une rencontre ô combien difficile et intense dans les dernières minutes.

Préparation idéale pour Villarreal en vue de la C3

Un bonheur de deux minutes... pour du beurre

Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Miguel Gutiérrez (Marcelo, 69e), Varane, Éder Militão, Odriozola (Nacho, 69e) - Valverde, Casemiro (Mariano, 68e), Modrić - Vinícius (Rodrygo, 59e), Benzema, Asensio (Isco, 59e). Entraîneur : Zinedine Zidane.





Villarreal (4-4-2) : Rulli - Gaspar, Albiol, Pau Torres, Pedraza - Pino (Alcácer, 81e), Capoue (Coquelin, 66e), Parejo, Trigueros (Moi Gómez, 86e) - Moreno (Raba, 81e), Bacca (Rubén Peña, 66e). Entraîneur : Unai Emery.

Deux points. Voilà l'écart entre l'Atlético et le Real avant le coup d'envoi de l'ultime journée de Liga. Alors que les hommes de Zizou devaient absolument l'emporter et espérer un faux-pas despour soulever leur 35titre de champion, les potes de Karim Benzema ont galéré face au Villarreal d'Unai Emery (2-1) pendant que l'Atlético renversait Valladolid (1-2) dans une dernière journée irrespirable. Ils ont gagné... le match, pas le titre. Une deuxième place en Liga, une demi-finale de Ligue des Champions et une élimination en coupe du Roi par une D3 : voilà comment se conclut la première saison blanche de Zinedine Zidane sur le banc madrilène.Dans l'obligation de faire rapidement la différence pour mettre la pression à distance à son rival de l'Atlético, le Real Madrid n'affiche pas le visage conquérant d'une équipe qui doit absolument marquer. Pire, les coéquipiers de Sergio Ramos, remplaçant au coup d'envoi, sont dominés par les hommes d'Unai Emery. Une domination concrétisée dès la vingtième minute, lorsque Yeremi Pino profite de l'apathie de la défense madrilène pour ouvrir le score d'un extérieur du pied au point de penalty. De quoi décomposer le visage du capitaine madrilène et de Marcelo, tout sourire après l'ouverture du score de Valladolid. En pleine préparation de sa finale de Ligue Europa, prévue ce mercredi contre Manchester United, Villarreal montre un bien meilleur visage que leset se fait dangereux dès qu'il s'approche des buts de Thibaut Courtois. Étienne Capoue ne passe pas loin du but du break dix minutes plus tard, mais l'ancien Toulousain ne cadre pas sa frappe après une chevauchée fantastique. Et l'attaque du Real, dans tout ça ? Pas grand-chose à se mettre sous la dent. La première frappe cadrée arrive juste avant la pause, Casemiro butant sur Geronimo Rulli sur corner.Pas du tout satisfait du rendement de ses troupes, Zizou passe à l'action dès le retour des vestiaires en lançant toutes ses forces offensives pour percer le verrou du Sous-marin jaune. Le Real pense avoir fait le plus dur à l'heure de jeu, lorsque Karim Benzema catapulte le ballon au fond des filets sur un centre parfait de Casemiro. Pourtant, la VAR passe encore par là et annule le 22pion de la saison du Français hors-jeu d'un bras. Histoire d'enfoncer un peu plus le clou, les buts de Correa et Luis Suárez arrivent dans la minute aux oreilles des. Rappelé avec les Bleus cette semaine pour disputer l'Euro, KB9 loupe de nombreuses occasions. L'international français négocie par exemple mal une énorme bourde de Geronimo Rulli, alors que le gamin Yeremi Pino ne passe pas loin du doublé sur l'action précédente. L'ex-Lyonnais trouve finalement la faille en toute fin de rencontre, avant de servir Luka Modrić pour le but de la victoire. Le Real espère alors un coup de pouce du destin du côté Valladolid, qui ne viendra pas. Sacré champion à une journée de la fin la saison dernière, le Real Madrid voit donc le titre lui passer sous le nez pour aller dans les mains de Koke et de l'Atlético. Difficile à digérer.