Pronostic Valladolid Villarreal : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Un nul entre Valladolid et Villarreal

Dans le cadre de la 36journée de Liga, Valladolid reçoit Villareal jeudi. Les joueurs de Sergio luttent pour se maintenir et se trouvent, à l'orée de cette journée, en 17position avec un seul point d'avance sur le premier relégable, Huesca. Le week-end dernier, le Real a subi une lourde défaite à Mestalla face à Valence (3-0). Depuis le début de saison, Valladolid se distingue pour être le champion des matchs nuls en Europe. En effet, en 35 journées disputées, le club espagnol a partagé à 16 reprises les points avec son adversaire, ce fut le cas lors des deux dernières visites du Sous-Marin jaune. De son côté, Villarreal occupe la 7place du classement qui lui permettrait de participer à la prochaine Conference League si elle se loupe lors de la finale de C3 qui offre une place pour la prochaine C1. En effet, le Sous-Marin jaune doit également disputer la finale de l'Europa League face à Manchester United dans quelques semaines. La semaine passée, Villareal est allé chercher sa qualification à Londres face à Arsenal (2-1 en cumulé). La débauche d'énergie consentie à l'Emirates s'est fait ressentir en Liga le week-end dernier lors de la défaite face au Celta Vigo (2-4). Les hommes d'Unai Emery ne comptent cependant que 4 points de retard sur la Real Sociedad, 5e. Comme Valladolid, le Sous-Marin jaune est l'une des équipes du championnat espagnol qui a signé le plus de matchs nuls (13 en 35 journées). Pour cette opposition entre deux spécialistes du partage de points, les deux équipes pourraient se neutraliser et se quitter sur un match nul, avec une très belle cote à la clef à jouer avec le bonus en cash de Winamax.