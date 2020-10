Pronostic Valenciennes Sochaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Valenciennes résiste à Sochaux

En ouverture de la 7journée de Ligue 2, Valenciennes reçoit Sochaux au stade du Hainaut. Après 6 journées, le club nordiste occupe la 10place du classement avec 9 points. La saison des hommes d'Olivier Guéguan se résume à des victoires à domicile pour des défaites en déplacement. Dans son stade, le VAFC a remporté ses trois rencontres face à Pau (3-0), Châteauroux (1-0) et Caen (1-0). Le bilan est excellent avec 9 points pris, 5 buts inscrits pour 0 encaissé. En déplacement, la donne est totalement inversée avec 3 revers face au Paris FC, Dunkerque et Grenoble. Les Valenciennois ont concédé 4 buts et n'ont toujours pas trouvé le chemin des filets hors de leurs bases. En face, Sochaux réalise un début de saison très intéressant. Les Lionceaux sont actuellement sur le podium de la Ligue 2 avec 12 points pris. Le club entraîné par Omar Daf, reste la seule formation à être invaincue. Les Sochaliens se sont imposés face à Auxerre, Troyes et Chambly pour des nuls contre Toulouse, Rodez et Ajaccio. L'attaquant doubiste Gaëtan Weissbeck s'est mis en évidence avec 4 réalisations et 2 passes décisives. Pour cette rencontre, une très solide formation de Valenciennes à domicile devrait accrocher au moins un nul dans une rencontre avec peu de but.