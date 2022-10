Pronostic Valenciennes Guingamp : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Valenciennes enchaîne face à Guingamp

Souvent décevant ces dernières années, Valenciennes réalise cette saison un très bon départ. En effet, le club nordiste se trouve à la 5place du classement avec 4 points de retard sur le duo de leaders, composé de Bordeaux et Amiens. Le changement majeur intervenu lors de l'intersaison a été l'intronisation de Nicolas Rabuel sur le banc des Nordistes. Produit de la maison valenciennoise, le technicien français a permis au VAFC de retrouver de sa superbe. Au niveau des résultats, la formation nordiste se montre très régulière dans ses performances et n'a perdu qu'à deux reprises, à chaque fois en déplacement face à Metz et à Pau. Battu juste avant la trêve internationale par le club béarnais, Valenciennes a profité de la coupure pour relever la tête et s'est offert le leader sochalien d'alors à la reprise (2-1). Sur sa lancée, la formation nordiste a pris le meilleur chez le Paris FC (0-1). De son côté, Guingamp s'est rapidement signalé comme étant l'un des candidats à la montée. Les hommes de Stéphane Dumont avaient notamment connu une très belle série de résultats au cours de laquelle ils s'étaient imposés contre les 3 relégués de Ligue 1, à savoir, Bordeaux, le FC Metz et l'AS Saint-Etienne. Depuis son succès face aux Verts, l'En Avant n'y arrive plus et a signé deux matchs nuls face à des formations luttant pour leur maintien, Niort et Rodez. Lors de la dernière journée, les Guingampais ont coulé au Roudourou face au promu annécien (0-4). A l'orée de se déplacer dans le Nord, Guingamp déplore des absences dans le domaine défensif et voit son attaque patiner, puisqu'elle reste sur 3 matchs sans le moindre but inscrit. En forme et invaincu au Hainaut, Valenciennes devrait pouvoir prendre le dessus sur une équipe guingampaise pas au mieux.