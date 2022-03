Pronostic Valenciennes Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Valenciennes enchaîne face à Amiens

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Valenciennes Amiens :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pas au mieux en début de saison, Valenciennes était même tombé dans la zone de relégation. Christophe Delmotte est arrivé à la place d’Olivier Gueguan et a insufflé un vent nouveau, ou plutôt une brise, sur le club nordiste qui s’est depuis légèrement repris. Le club valenciennois est loin d’être sauvé mais se trouve à la 15place avec 5 points d’avance sur le 1relégable. La dynamique actuelle du VAFC laisse penser que les Valenciennois peuvent s’en sortir. En effet, lors des 9 dernières journées, la bande à Delmotte ne s’est inclinée qu’une seule fois face au leader toulousain. Les partenaires de Debuchy restent même sur 6 journées sans la moindre défaite. Dommage pour eux qu'ils gagnent si peu. Auteur de 3 matchs nuls face à Bastia, Dijon et Caen, Valenciennes a remporté un match important dans l’optique du maintien dans le derby face à Dunkerque (1-2) lors de la dernière journée. En regain de forme, le VAFC ne veut pas s’arrêter en si bon chemin.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Amiens avait également connu une entame difficile et s’était également rapidement retrouvé dans la zone rouge. Comme Valenciennes, les hommes de Philippe Hinschberger se sont ensuite montrés nettement plus solides pour combler leur retard, avec notamment de nombreux matchs nuls. En forme début 2022, la formation amiénoise est un peu moins bien ces derniers temps avec un lourd revers au Stadium face au leader toulousain (6-0) et un nul lors de la dernière journée su stade de la Licorne face à Dijon (1-1). Les Picards étaient tout proches de s’imposer mais ont encaissé un but dans les arrêts de jeu. Sur une bonne dynamique, Valenciennes devrait conserver cette cadence en prenant au moins le point du match nul face à Amiens qui reste sur 5 matchs sans victoire (2 nuls et 3 défaites) à l'extérieur toutes compétitions confondues.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Valenciennes Amiens encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !