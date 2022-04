Pronostic Troyes Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Troyes et Clermont se neutralisent

Cette opposition entre Troyes et Clermont met aux prises les deux promus, qui luttent également pour leur maintien en Ligue 1. Actuellement, la formation troyenne a pris quelques longueurs d'avance sur la zone de relégation avec 4 points de plus que le 1relégable, qui n'est autre que le club auvergnat. L'ESTAC connait une bonne phase depuis fin février avec 3 victoires en 4 rencontres face à Bordeaux (0-2), Nantes (1-0) et Reims (1-0). Ces dernières semaines, les hommes de Bruno Irles se sont fait une spécificité de marquer lors des arrêts de jeu comme lors du match face aux Rémois et lors de la réception de Strasbourg (1-1) le week-end dernier. Le capitaine Tardieu ne s'est pas fait prier pour égaliser sur un penalty en toute fin de rencontre et de relancer son équipe après sa défaite à Monaco. A cette occasion, le meneur troyen a ouvert son compteur buts lors de cette nouvelle saison. Dans son stade, le club troyen est plutôt solide avec 5 dernières réceptions sans la moindre défaite, dont 3 matchs nuls. De son côté, le Clermont Foot s'attendait à souffrir pour sa première saison dans l'élite du football français. Le club auvergnat a connu une entame intéressante avant de flancher. Progressivement, la formation auvergnate a glissé au classement pour se retrouver en 18position avec 1 seul point de retard sur l'ASSE. Le week-end dernier, le CFA est allé prendre un point sur la pelouse de Metz sur une réalisation de Dossou. Les hommes de Gastien regretteront certainement de ne pas avoir su mieux profiter de leur supériorité numérique mais aussi d'avoir manqué d'efficacité dans le dernier geste, à l'image de Kiey, malheureux devant le but. Avec 5 défaites et un nul lors des 6 dernières journées, le Clermont Foot est l'équipe le plus en difficulté de la Ligue 1. Lors du déplacement à Metz, Gastien déplorait de nombreuses absences et pourrait de nouveau être handicapé à Lorient. Bien mieux face à Metz dans le jeu, Clermont, vainqueur de Troyes à l'aller (2-0), pourrait venir prendre un nouveau point chez des Troyens qui font pas mal de nuls à domicile.