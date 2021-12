Pronostic Toulouse Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Toulouse se reprend face à Rodez

Auteur d’une excellente saison dernière, Toulouse a été tout proche de remonter en Ligue 1, buttant seulement sur la dernière marche lors des barrages face à Nantes. Décidé à ne pas revivre pareille mésaventure, le TFC met tout en œuvre pour accrocher l’une des deux premières places, qui offrent une montée directe en Ligue 1. Parti très fort dans la saison, le club toulousain a rapidement pris les commandes de la Ligue 2. Alors que la formation haut-garonnaise semblait se détacher en tête du classement, elle a connu quelques contre-performances avec plusieurs matchs nuls face au Paris FC (2-2), Guingamp (2-2) et Quevilly Rouen (0-0). Après 3 victoires consécutives (2 en Coupe de France et un 4-1 infligé à Sochaux, bien classé, le Téfécé a subi sa sa première défaite depuis fin septembre lors de la dernière journée. La semaine passée, les hommes de Montanier se sont également inclinés sur la pelouse de Niort (2-1). Avec la victoire d'Ajaccio au Havre samedi, les Toulousains ont perdu leur place de leader et voudront la récupérer ce lundi soir.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Rodez dispute sa troisième saison consécutive en Ligue 2. Les Ruthénois se montrent nettement plus convaincants lors de ce nouvel exercice puisqu’ils occupent la 7place du classement avec 6 points d’avance sur la zone de relégation et 7 de retard sur les playoffs. Les hommes de Laurent Peyrelade sont sur une excellente dynamique de 4 victoires lors des 5 dernières journées, seulement battu par une formation du Paris FC (1-0) qui lutte pour la montée. En revanche, les Aveyronnais se sont fait sortir en Coupe de France par Cannes. De retour au Stadium, Toulouse va vouloir reprendre sa marche en avant et sa première place.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Toulouse Rodez détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !