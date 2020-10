Pronostic Toulouse Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Toulouse enchaine face à Rodez !

Logiquement relégué en Ligue 2, suite à une saison de Ligue 1 catastrophique, Toulouse a connu un départ laborieux. En effet, les hommes de Patrice Garande se sont inclinés lors des 2 premières journées face à Dunkerque (0-1) et Grenoble (5-3). Les Toulousains ont ensuite stoppé l'hémorragie en obtenant deux nuls face à Sochaux et Clermont. Le 26 septembre, au coup de sifflet final de leur rencontre face à Auxerre, Toulouse a pu célébrer sa première victoire depuis près d'un an. Sur leur lancée, les partenaires de Dupé ont poursuivi leur invincibilité face à Troyes (0-0) avant de signer une victoire importante face à Ajaccio (0-1). Ce succès est d'autant plus précieux et symbolique du meilleur visage de l'équipe que les Toulousains se sont rapidement retrouvés en infériorité numérique. En face, Rodez s'est maintenu assez tranquillement la saison passée. Les hommes de Peyrelade s'attendent à un second exercice consécutif plus compliqué, comme c'est souvent le cas. Leur début de saison, avec une 17place au classement, confirme cette impression. Depuis le début de ce nouvel exercice, Rodez ne s'est toujours pas imposé à l'extérieur, avec deux nuls face au Paris FC et Sochaux, pour une défaite face à Clermont récemment. Les Ruthéniens restent sur deux défaites sans avoir marqué le moindre but à l'heure de se déplacer chez une formation toulousaine en progression. La bande à Garande, invaincue depuis 5 rencontres, devrait enchainer une deuxième victoire consécutive face à Rodez.