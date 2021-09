Pronostic Suisse Italie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

L’Italie au défi de la Suisse

En éliminant la France lors des 8de finale de l'Euro, la Suisse a réalisé l'un des exploits du championnat d'Europe. Cependant, lan'a pas su enchaîner puisqu'elle s'est inclinée lors de la séance aux tirs aux buts face à l'Espagne. La sélection helvète est consistante, elle qui se qualifie quasiment toujours pour les grandes compétitions internationales depuis près de 20 ans, mais qui n'arrive toujours pas à franchir un pallier pour rejoindre par exemple un dernier carré. Dans ces éliminatoires pour le Mondial 2022, la Suisse a remporté les deux matchs qu'elle a disputés avant l'Euro face à la Bulgarie (1-3) et contre la Lituanie (1-0). Pour préparer ce choc face à l'Italie, la Nati a remporté son match amical face à la Grèce (2-1) grâce à un excellent Zuber (un but et une passe décisive). Mais elle jouera ce samedi sans le nouveau joueur de l'Olympique lyonnais Xherdan Shaqiri, blessé et rentré dans son nouveau club, et sans son capitaine Xhaka, positif à la covid.

En face, l'Italie a réalisé un excellent Euro qu'elle a logiquement remporté. Architecte de cette victoire, Roberto Mancini a fait passer un cap à cette sélection en changeant son style de jeu. Adepte du beau jeu, l'ancien coach de Man City a fait de l'Italie une sélection plaisante à suivre, articulée autour du duo Jorginho-Verratti. Sur son parcours lors de l'Euro, la sélection italienne s'était facilement imposée face aux Suisses (3-0) en match de poule. Parfaitement lancée dans ces éliminatoires pour le Mondial, l'Italie avait remporté ses 3 premières rencontres sur le même score de 2-0. En milieu de semaine, les Italiens ont poursuivi leur série d'invincibilité mais ont dû se contenter du nul face à la Bulgarie (1-1), malgré le bijou de Chiesa. Sans doute un peu dans l'euphorie de l'accueil du public qui célébrait le titre de champion d'Europe, l'Italie devrait retrouver tous ses moyens ce samedi. Une nouvelle fois, les hommes de Mancini devraient être capables de battre la Suisse, privé de 2 de ses meilleurs joueurs.