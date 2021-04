Pronostic Strasbourg PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG ne lâche pas la Ligue 1 à Strasbourg

Dans une partie basse de tableau où la lutte est acharnée pour le maintien, le Racing Club de Strasbourg a réalisé une excellente opération le week-end dernier en s'imposant sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (2-3). Les Alsaciens sont parfaitement rentrés dans leur rencontre pour prendre rapidement un avantage de 3 buts. La suite fut en revanche un peu plus compliquée, puisque les Bordelais sont quasiment revenus au score. Néanmoins, l'essentiel a été assuré et cette victoire permet à Strasbourg de compter 7 points d'avance sur le premier relégable, le Nîmes Olympique. A la Meinau, les Alsaciens restent sur une défaite face à Lens (1-2) mais avaient avant cela battu l'AS Monaco (1-0). De son côté, le PSG est toujours dans la course pour le titre de champion de France mais se montre décevant en L1 depuis le début de saison. En plus des défaites surprises face à des équipes luttant pour le maintien, comme Lorient ou Nantes, les Parisiens ont aligné des contre-performances face à leurs adversaires directs, Monaco (défaites lors de la double confrontation) et Lyon (1 revers, 1 victoire). Le PSG avait finalement réussi une prestation de premier plan face à l'Olympique Lyonnais (2-4) au Groupama Stadium mais s'est écroulé samedi dernier à domicile face à Lille (0-1) au terme d'une prestation indigente, marqué par le comportement inapproprié de Neymar. Suspendu, le Brésilien ne sera pas du voyage en Alsace, tout comme Florenzi, Marquinhos, Verratti et Icardi. Cette semaine, le PSG a réalisé un exploit à Munich en s'imposant en quart de finale aller de la Ligue des Champions (2-3) avec un doublé de Mbappé. Largement dominés, les Parisiens ont fait preuve d'une grosse force mentale comme souvent en C1. Avec 7 matchs à jouer et 3 points de retard sur le LOSC, Paris n'a plus le choix et doit remporter tous ses matchs jusqu'à la fin de la saison. Supérieur à son adversaire, un PSG impliqué devrait faire le job en Alsace et ramener les 3 points.