Pronostic Strasbourg Montpellier : Analyse, cotes et pronostic du match de Ligue 1

Un Strasbourg – Montpellier avec des buts de chaque côté

Quelques jours après leur confrontation en Coupe de France, Strasbourg et Montpellier se retrouvent en Ligue 1. La formation héraultaise s’était imposée à la Mosson face aux Alsaciens pour décrocher une place en huitième de finale de la Coupe de France. Le Racing aura donc à cœur de se racheter lors de ce match retour en championnat. A l’aller, les deux équipes s’étaient quittés sur un match nul (1-1) avec des buts de Mollet pour le MHSC et de Gameiro pour Strasbourg. L’équipe entraînée par Julian Stéphan réalise un très bon exercice avec une 8place au classement, à seulement 2 points de la dernière place qualificative pour les compétitions européennes, actuellement détenue par … Montpellier. Le club alsacien pourrait donc faire une très belle opération en cas de succès ce dimanche. La semaine passée, les Strasbourgeois s’en sont remis à l’excellent Ludovic Ajorque pour s’imposer dans le derby de l’Est à St Symphorien face à Metz. L’attaquant réunionnais réalise une très belle saison avec 10 buts inscrits et 6 passes offertes, ce qui fait de lui le 2joueur du championnat le plus décisif derrière Kylian Mbappé (impliqué sur 17 buts). Cependant, Ajorque est suspendu et Habib Diallo est à la CAN, ce qui devrait permettre à Gameiro (4 buts tout de même cette saison) de se montrer.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Montpellier a connu une petite révolution cet été avec le départ de nombreux joueurs mais aussi du coach Michel der Zakarian. Son remplaçant Olivier Dall’Oglio (malade et absent en Alsace ce dimanche) réalise un excellent travail qui permet à sa formation de se classer en 5position du classement. Le club héraultais a fini 2021 sur les chapeaux de roue en enchaînant les succès (6 toutes compétitions confondues). Lors des 10 dernières journées de Ligue 1, Montpellier a remporté 7 matchs pour 3 défaites face à Monaco, Lyon et Rennes, trois grosses cylindrées du championnat. Le MHSC se déplacera à Marseille en 8de finale de la Coupe de France pour tenter de décrocher un ticket pour les quarts. Leur opposition face à Troyes du week-end dernier a été reportée suite à de nombreux cas de Covid au sein de l’effectif troyen. Le MHSC s’appuie sur plusieurs joueurs clés avec notamment Téji Savanier à la baguette. L’ancien Bîmois (6 buts toutes compétitions confondues) réalise une saison de haut vol. De son côté, le sous-estimé Mollet, réussit également un excellent exercice. Ce Strasbourg – Montpellier s’annonce plaisant entre deux formations en forme ces dernières semaines. Ce match devrait comme lors de l’aller nous offrir des buts de chaque côté.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Strasbourg Montpellier détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !