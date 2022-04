Pronostic Strasbourg Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Strasbourg – Lens avec des buts de chaque côté ?

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous souhaitez parier sur ce Strasbourg Lens chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Racing Club de Strasbourg, cinquième de Ligue 1, reçoit le Racing Club de Lens, 8, dans une Meinau qui devrait faire le plein pour cette affiche qui concerne la lutte pour les places européennes. La formation alsacienne parvient à conserver sa place sur le dernier strapontin qualificatif pour l’Europe malgré le retour d’équipes comme Lille, Monaco ou … Lens. Depuis le début de l’année 2022, les hommes de Julian Stéphan se montrent très solides puisqu’ils n’ont perdu qu’une seule fois, sur la pelouse de Bordeaux (4-3). Cependant, lors des 5 dernières journées, les Strasbourgeois n’ont remporté qu’un seul match face à Monaco (1-0) avec un but contestable, pour 4 nuls face à Saint-Etienne, Nice, Reims et lors de la dernière journée à Lorient (0-0). Ce coup de moins bien peut s’expliquer par la baisse de régime du trio offensif Gameiro, Diallo et Ajorque, nettement moins performant lors des dernières semaines (2 buts inscrits par le trio lors des 7 derniers matchs).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Racing Club de Lens confirme son excellente saison passée en étant toujours dans le coup pour les places européennes. Les Sang et Or ont connu récemment un passage délicat mais semblent s’être relancés ces dernières semaines avec des succès importants face à Angers (1-2) il y a 4 journées, et contre Clermont (3-1). Les Nordistes croient toujours en leurs chances et comptent également sur l’effet Clauss. Le piston des Sang et Or vient d’être récemment appelé en équipe de France, ce qui a rendu fou de joie les supporters et joueurs lensois. Cela avait sans doute créer l'émulation nécessaire vue face aux Clermontois. Pour tenter de renverser Strasbourg, Franck Haise devrait s’appuyer sur les Fofana, Sotoca, Doucouré ou Kakuta. Ce choc des Racing devrait nous offrir une rencontre agréable avec des buts de chaque côté, comme lors des 6 derniers affrontements entre ces 2 équipes à la Meinau et comme lors du dernier match lensois.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Strasbourg Lens détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !