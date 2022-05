Pronostic Strasbourg Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Strasbourg, l’Europe en ligne de mire face à Clermont

Profitez de 200€ offerts chez ParionsSport (durée limitée)

Profitez de 200€ offerts chez ParionsSport (durée limitée)

Profitez de 200€ offerts chez ParionsSport (durée limitée)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Strasbourg Clermont :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sixième de Ligue 1, Strasbourg vise les places européennes. Actuellement, la formation alsacienne accuse 2 points de retard sur le Stade Rennais, 5. Le Racing est la belle surprise de cette saison en Ligue 1 car peu d’observateurs imaginaient Strasbourg lutter pour un siège européen à 2 journées de la fin. Très constant dans ses performances, le club strasbourgeois n’a perdu que deux rencontres de Ligue 1 en 2022 face à Bordeaux (4-3) et dernièrement contre Lille (1-0). Dans son stade de la Meinau, Strasbourg est une redoutable formation. Depuis octobre, les Alsaciens ont perdu une seule fois dans leur antre, et c'était face à l’Olympique de Marseille. La lutte pour les places européennes est intense dans cette dernière ligne droite. Les Strasbourgeois sont épatants dans leur état d’esprit et viennent d’arracher des points précieux lors des deux dernières rencontres face au Paris Saint Germain, alors que le Racing était mené de deux buts et le week-end dernier face à Brest (1-0) où il n’est jamais simple de se déplacer. L’ancien Valencian, Kevin Gameiro est l’homme en forme des Strasbourgeois dans cette fin de saison, avec des buts marqués lors des deux derniers matchs, qui porte son total à 11.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Clermont se comporte plutôt bien pour sa première saison de son histoire en Ligue 1. La philosophie de jeu de Gastien tournée vers l’offensive a permis aux Auvergnats de se tenir pour l'instant hors de la zone de relégation alors que le club possède de loin le plus petit budget de la Ligue 1. En s’imposant face à Montpellier (2-1) au Gabriel Montpied le week-end dernier, Clermont a fait un grand pas vers le maintien direct. En effet, les Auvergnats possèdent 5 points d’avance sur Saint-Etienne à 2 journées de la fin. Parti pied au plancher contre le MHSC avec l’ouverture du score de Rashani dès la 4minute, le club auvergnat a ensuite été rejoint sur un bijou montpelliérain signé Chotard. La bande à Gastien a continué à pousser et a ensuite obtenu un penalty transformé par le buteur maison, Momo Bayo (13 buts). Clermont a deux matchs délicats pour terminer la saison avec ce déplacement à Strasbourg et la réception de Lyon. De plus, Gastien est privé de nombreux joueurs puisque les Berthomier, Rashani, Houtondji ou Desmas sont tous sur le flanc. Dans une Meinau en feu, Strasbourg devrait prendre le meilleur sur une équipe clermontoise quasiment assurée de se maintenir dans l’élite.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 200€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 200€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 200€ pour continuer à parier.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Strasbourg Clermont détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !