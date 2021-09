Pronostic Sochaux Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Sochaux forte tête face au Paris FC

L'affiche de cette 8journée de Ligue 2 met aux prises le FC Sochaux au Paris FC. Ces deux formations ont pour particularité de s'être inclinées à Ajaccio cette semaine. En effet, les Doubistes ont été dominés par les Corses le week-end dernier tandis que les Franciliens l'ont été en milieu de semaine en match en retard. Les hommes d'Omar Daf occupent actuellement la 6place du classement. Solide depuis le départ de saison, les Sochaliens n'ont perdu qu'à deux reprises face au Havre et contre Ajaccio. Ces deux défaites sont intervenues loin du stade Bonal, puisque le revers concédé contre le HAC a été disputé à Dijon (lors de l'installation d'une nouvelle pelouse à Bonal). Dans leur stade, les Lionceaux se sont par deux fois imposés sur le plus petit des scores face à Dunkerque et Grenoble. En pleine confiance à la maison, Sochaux va tenter de poursuivre sur sa dynamique contre le Paris FC. Barragiste la saison passée, le Paris FC fait partie des candidats déclarés à la montée. Partis idéalement, les hommes de Thierry Laurey avaient remporté leurs 3 premières rencontres face à Grenoble (0-4), Dunkerque (1-2) et le Havre (1-2). Ensuite, les Parisiens ont été tenus en échec par l'AJ Auxerre. Repartis sur de bonnes bases, les Franciliens se sont logiquement imposés face au promu Quevilly Rouen (0-1). La série d'invincibilité s'est stoppée cette semaine avec deux défaites d'affilée face à Guingamp (0-1) et contre l'AC Ajaccio (1-0). De plus, le meilleur buteur de cette équipe, Gaétan Laura a été expulsé en Corse et manquera ce match. A domicile, Sochaux a les armes pour accrocher au moins un nul dans un nouveau match avec moins de 4 buts face au Paris FC, qui reste sur 2 défaites, a joué mercredi et sera privé de Laura.