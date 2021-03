Pronostic Slavia Prague Glasgow Rangers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Slavia Prague – Glasgow Rangers : les deux équipes marquent

Les huitièmes de finale de l'Europa League nous offrent une rencontre inattendue entre le Slavia Prague et les Glasgow Rangers. Le club tchèque domine son championnat national et a participé à plusieurs campagnes européennes lors des dernières saisons. Les Praguois s'étaient notamment mis en évidence en atteignant les quarts face à Chelsea en C3 en 2019, l'année du sacre des Blues, mais avaient également réalisé un excellent parcours en Ligue des Champions dans un groupe extrêmement relevé avec le Barca, Dortmund et l'Inter la saison dernière. Cette saison, le Slavia s'est incliné lors des barrages de C1 face à Midtjylland et a été basculé en C3 dans le groupe de Nice et du Bayer Leverkusen. Qualifiés pour les seizièmes de finale en prenant la 2place de la poule, les Tchèques ont réalisé un exploit en sortant le troisième de Premier League, Leicester (0-2 en cumulé).

En face, les Glasgow Rangers réalisent une saison exceptionnelle qui vient d'être ponctuée par un titre de champion d'Ecosse, attendu depuis 2011. Auteur d'un parcours quasi-parfait au niveau national avec 28 victoires et 4 nuls, les hommes de Steven Gerrard comptent 20 points d'avance sur leur grand rival, le Celtic, qui ne peut plus les rattraper. En Europa League, les Rangers sont également invaincus et ont remporté leur groupe du 1tour devant le Benfica. En seizième de finale, le club écossais s'est débarrassé du Royal Anvers dans une double confrontation riche en buts (3-4 et 5-2 en faveur des Ecossais). Cette opposition entre deux formations en forme et qui vont de l'avant, devrait nous offrir une rencontre ouverte avec des buts de chaque côté, comme lors des deux matchs du tour précédent pour les Rangers. Il faut également noter que sur toute la saison, les Rangers sont restés muets offensivement sur 1 seul match, et le Slavia sur 2 seuls matchs.