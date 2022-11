Pronostic Shakhtar Donetsk Leipzig : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Leipzig prend sa revanche contre le Shakhtar

Dans le cadre de cette ultime journée de Ligue des Champions, le Shakhtar Donetsk a toujours la possibilité de se qualifier pour les 8de finale mais est dans l’obligation de s’imposer face au club allemand. Avec 3 points supplémentaires, le club ukrainien égalerait Leipzig mais serait qualifié grâce à ses 2 victoires face aux hommes de Marco Rose. En effet, lors du match aller, le Shakhtar avait surpris tout son monde après des mois d’inactivité en prenant largement le dessus sur les Allemands (1-4). Depuis ce succès, les Ukrainiens ont signé trois nuls : face au Celtic lors de leurs deux confrontations, et lors de la réception du Real Madrid (1-1) en concédant l’égalisation en toute fin de rencontre. En Ukraine, le club de Donetsk occupe la 2place du classement derrière le Dnipro 1 qui possède actuellement 5 points d’avance (mais également un match de plus). Avec le départ des joueurs étrangers, les joueurs nationaux ont pris les commandes de l’équipe avec un Mudryk éblouissant (7 buts dont 3 en C1) qui attire l’œil des grosses écuries.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐Après un début d'exercice délicat, Leipzig avait connu une fin de saison dernière canon sous les ordres de Tedesco au point de remporter la Coupe d’Allemagne et de terminer dans le Top 4 de Bundesliga. Lors de l’entame de ce nouvel exercice, la formation allemande a encore souffert, avec notamment une déculottée à domicile contre le Shakhtar (1-4). Marco Rose a été nommé en remplacement de Tedesco et a totalement relancé Leipzig. En effet, le club allemand vient de s’imposer au terme d’une très belle prestation face au Real Madrid (3-2) et n’a plus besoin que d’un point pour se qualifier pour les 8de finale. De plus, sur la scène nationale, Leipzig a retrouvé de sa superbe puisqu’il est invaincu lors des 5 dernières journées. Cette bonne série lui a permis de remonter à la 6place de la Bundesliga. Le week-end dernier, la bande à Rose a pris le dessus sur le Bayer Leverkusen (2-0) avec notamment une réalisation du Français Nkunku, auteur de 9 buts en Bundesliga et 2 en Ligue des Champions. Obligé de prendre des risques, le Shakhtar devrait ouvrir des espaces aux contre-attaques de Leipzig menées par les flèches Werner et Nkunku. Pour ce match retour, le club allemand pourrait prendre sa revanche sur l’équipe ukrainienne qui joue ses matchs "à domicile" en Pologne. Comme à l'aller, on pourrait voir des buts des 2 côtés- Vous bénéficiez d'un bonus de 150€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 150€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 150€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 150€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 150€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 150€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Shakhtar Donetsk Leipzig encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !