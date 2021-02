Pronostic Séville Borussia Dortmund : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des champions

Séville sur sa lancée face au Borussia Dortmund

Après avoir collectionné les titres en Europa League, le FC Séville s’attaque à la Ligue des Champions avec ambition. Le club andalou est dans une excellente dynamique à l’heure d’affronter le Borussia Dortmund en huitième de finale, et pourrait être à l’instar de l’Atalanta et de Leipzig l’an passé, la surprise de cet exercice. Pour se qualifier, les hommes de Julen Lopetegui sont sortis en seconde position de leur groupe derrière Chelsea, mais devant Krasnodar et Rennes. Sur le plan national, le FC Séville vient de remporter ses 5 derniers matchs de Liga et se retrouve en 4position, avec un seul point de retard sur le FC Barcelone, 2, et le Real Madrid, 3. La semaine passée, les Sévillans ont également réalisé une prestation de premier plan face au FC Barcelone dans le cadre des demi-finales aller de la Coupe du Roi, avec un Jules Koundé, inspiré et auteur d’un superbe but (score final 2-0). L’ancien défenseur girondin s'est parfaitement adapté en Andalousie et confirme son excellente saison dernière. Malgré l’absence de Lucas Ocampos, blessé, le FC Séville possède d’excellents éléments au niveau offensif avec le buteur marocain En-Nesyri, le Batave Luuk de Jong et le nouvel arrivé Papu Gomez. Défensivement, le club andalou est impressionnant et vient de signer 7 clean sheet consécutifs.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Borussia Dortmund vit un exercice compliqué. En effet, les Marsupiaux occupent une décevante sixième place en Bundesliga, avec 15 points de retard sur le Bayern et 11 sur Leipzig, second. Le Borussia ne s’est imposé qu’une seule fois lors des 6 dernières journées de championnat. Ce week-end, les partenaires de Marco Reus ont partagé les points avec Hoffenheim (2-2) malgré des réalisations de ses deux pépites, Sancho et Haaland. Pour se qualifier, Dortmund a fini en tête d’un groupe qui comprenait également la Lazio, le Club Bruges et le Zenit Saint-Petersbourg. Ce mercredi, le Borussia aura fort à faire face à une formation andalouse en pleine bourre. Excellent en 2021, le FC Séville devrait prendre une option dès ce match aller face à la fébrile défense du Borussia Dortmund.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Séville Borussia Dortmund encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !