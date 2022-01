Pronostic Sénégal Cap Vert : Analyse, cotes et pronostic du 8e de finale de la CAN 2022

Le Sénégal passe en quart face au Cap-Vert

Finaliste de la dernière édition, le Sénégal s'était seulement incliné face à l'Algérie. Les Lions de la Téranga font logiquement partie des grands favoris au titre, et cela d'autant plus depuis l'élimination de l'Algérie et du Nigéria. Le Sénégal a connu une entame de compétition timide. En effet, les partenaires de Sadio Mané ont remporté leur premier match face au Zimbabwe grâce à un penalty du joueur de Liverpool inscrit en toute fin de rencontre. Ensuite, la sélection sénégalaise a enchainé deux matchs nuls décevants face à la Guinée (0-0) et contre le Malawi (0-0). Malgré ces résultats laborieux, le Sénégal a fini en tête de son groupe. En début de compétition, la sélection sénégalaise a été fortement touchée par la Covid. En revanche, les derniers tests effectués 48h avant le huitième de finale n'ont révélé aucun cas positif. Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions, s'appuiera sur un groupe quasiment au complet puisque seul Cheikh Kouyaté manquera ce match, suite à une accumulation de cartons jaunes. Le Sénégal dispose d'un effectif de premier plan avec Sadio Mané, Koulibaly, Mendy, Gueye, Balde ou Diallo.

De son côté, le Cap-Vert participe pour la 3fois à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Les Requins Bleus (surnom de l'équipe) avaient réussi à se hisser en quart de finale en 2013, échouant contre le Ghana. Sélection modeste (77e au classement FIFA), le Cap-Vert s'est qualifié en finissant parmi les meilleurs troisièmes de groupe, derrière le Cameroun et le Burkina Faso. En effet, les Capverdiens ont lancé leur compétition par un succès face à l'Ethiopie (1-0) grâce à une réalisation de l'ancien Dijonnais Julio Tavares. Ensuite, le Cap-Vert s'est incliné face au Burkina Faso (0-1) avant de décrocher le point de la qualification face au Cameroun (1-1) sur une réalisation du joueur de l'Olympiakos, Garry Rodrigues, passeur décisif sur le premier match. Dans cette sélection, on retrouve plusieurs connaissances du championnat de France avec Kenny Rocha Santos, passé par Saint-Etienne, Willy Semedo qui a joué à Grenoble, ou Steven Fortes qui a évolué plusieurs saisons à Len, mais aussi l'emblématique Ryan Mendes (ex-Lille). Candidat au titre, le Sénégal devrait passer la vitesse supérieure lors des matchs à élimination directe avec le retour de son groupe quasiment au complet, et prendre le dessus sur une modeste sélection du Cap-Vert.