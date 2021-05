Pronostic Sassuolo Juventus : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Sassuolo résiste à la Juventus

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax + 10€ en EXCLU chez Winamax :

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 10 autres sites vous permettent de parier sur ce Sassuolo Juventus :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Huitième de Serie A, Sassuolo est toujours dans le coup pour décrocher une place européenne puisque le club de Maxime Lopez ne compte que deux points de retard sur la Roma. L’équipe dirigée par le très convoité Roberto de Zerbi (notamment par l'OL), réalise une fin de saison canon. En effet, Sassuolo a remporté 5 des 6 dernières journées disputées pour un nul contre l’Atalanta. Les partenaires de Berardi se sont notamment imposés sur la pelouse du Milan AC (1-2) et avaient également posé des problèmes à l’Inter (défaite 2-1) il y a quelques semaines. Formation spectaculaire, Sassuolo pratique un jeu très plaisant et pourrait causer des soucis à une Juve qui finit mal.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En effet, la Vieille Dame a récemment connu des résultats décevants avec notamment des défaites face à l’Atalanta ou le Milan, pour un nul sur la pelouse de la Fiorentina. Les Bianconeri avaient également été tout heureux d’accrocher un succès chez l’Udinese il y a 10 jours (1-2), sauvé par un doublé de Cristiano Ronaldo. Impliqué dans la Super Ligue, le club turinois vit des heures compliquées et s’est écroulé à domicile face au Milan AC le week-end dernier (0-3). Cette défaite pousse le club turinois hors du Top 4, qualificatif pour la prochaine Ligue des Champions. En revanche, rien n’est joué car la Juventus ne compte que 3 points de retard sur le second, l’Atalanta. Amorphes contre les Milanais, lesdevraient souffrir face à l’allant offensif de Sassuolo. Pour cette opposition, l’équipe de De Zerbi semble en mesure tenir tête à une Juventus, loin d’être impressionnante.- Déposez jusqu'à 100€ pour obtenir un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€.- Vous avez en + un pari gratuit de 10€ à votre disposition.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Sassuolo Juventus détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !