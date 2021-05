Pronostic Saint-Etienne OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Saint-Etienne – OM enlevé

L’affiche du dimanche midi en Ligue 1 oppose l’AS Saint-Etienne à l’Olympique de Marseille. Les Stéphanois ont certainement assuré leur maintien en s’imposant à la Mosson le week-end dernier. Auteur d’une prestation collective intéressante, l’ASSE s’est logiquement imposé face à Montpellier (2-1) grâce à des réalisations de Romain Hamouma et Mathieu Debuchy. Ce succès permet aux Verts de compter 8 points d’avance sur le premier relégable, le FC Nantes, mais aussi de stopper une série de 2 revers consécutifs face au PSG (3-2) et contre Brest (1-2), avec à chaque fois des buts des deux côtés. Depuis quelques semaines, les hommes de Puel se montrent performants à l’extérieur et beaucoup moins à Geoffroy-Guichard (1 victoire, 3 défaites lors des 4 dernières réceptions). Yvan Neyou devant une nouvelle fois manquer ce match, les jeunes Lucas Gourna et Madhi Camara devraient être de nouveau associés au milieu de terrain. Dans les cages de l’ASSE, le prometteur Etienne Green a réalisé d’excellentes prestations lors des dernières sorties mais Sainté continue d'encaisser des buts.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Olympique de Marseille est en course pour la 5place, qualificative pour une compétition européenne. A leur avantage depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli, les Marseillais ont connu un match compliqué au Vélodrome face à Strasbourg lors de la dernière journée (1-1). Sauvé par Dario Benedetto, l’OM a pris un point qui lui a permis de rejoindre Lens (56) à l'orée de cette journée. En déplacement, depuis la prise de fonction du technicien argentin, l’OM a disputé 3 rencontres avec une défaite à Nice (0-3), un nul à Montpellier (3-3) et un succès à Reims (1-3). Quasiment assuré de se maintenir, l’ASSE devrait jouer libéré et offrir une rencontre ouverte face à des Phocéens qui arrivent dans le Forez pour s’imposer. A l’instar des 4 derniers matchs de chaque équipe, on devrait voir les deux équipes marquer.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Saint-Etienne OM détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !