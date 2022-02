Pronostic Saint-Etienne Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Saint-Etienne tient tête à Montpellier

Saint-Etienne n’a peut-être pas dit adieu à ses espoirs de maintien en Ligue 1. En effet, après avoir subi 7 défaites consécutives en Ligue 1, la formation du Forez s’est relancé en match en retard en s’imposant sur la pelouse d’Angers (0-1). Cette victoire n’a pas permis à l’ASSE de quitter la dernière place du classement, mais a rapproché les Verts du premier non relégable. Actuellement, Sainté accuse 4 points de retard sur le barragiste et 5 sur le 1non relégable. Le week-end dernier, les hommes de Pascal Dupraz se sont fait piéger à Bergerac (1-0) en 8de finale de la Coupe de France. Décevants dans le jeu, les partenaires de Kolodziejczak ont évolué sur une pelouse de très mauvaise qualité. La bonne nouvelle pour le club stéphanois est qu'il peut désormais se concentrer uniquement sur le championnat pour se sortir de cette passe compliquée. Pendant la trêve hivernale, le club s’est montré actif au niveau du recrutement avec les arrivées de Bernardoni, Thioub, Sako, Gnagnon, Mangala, Sacko ou Crivelli. L’ancien attaquant bastiais est arrivé blessé et ne sera pas disponible pour cette rencontre. En revanche, Pascal Dupraz a retrouvé certains joueurs partis à la CAN, dont l’excellent Khazri, meilleur stéphanois de la 1partie de saison.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Montpellier réalise une très bonne saison avec une 6place au classement avec 1 point de retard sur Strasbourg, 4. Après avoir connu une très belle fin d’année 2021 avec 6 victoires consécutives toutes compétitions confondues, le MHSC a plus de mal en 2022. Battus successivement par Strasbourg (3-1) et surtout par Troyes à la Mosson (1-0), les Montpelliérains se sont relancés lors de la dernière journée en prenant le dessus sur Monaco (3-2) avec un but salvateur inscrit en toute fin de rencontre. La semaine passée, les hommes de Dall’Oglio se sont logiquement inclinés lors des 8de finale de la Coupe de France face à Marseille lors de la séance de tirs aux buts, malgré l’excellente prestation du portier Bertaud. Pour ce déplacement dans le Forez, Montpellier sera privé de son maître à jouer Savanier, encore suspendu. Revigoré par son succès face à Angers et le recrutement opéré lors de la trêve, Saint-Etienne devrait au moins accrocher le nul face à Montpellier.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 110€.- Déposez par exemple 110€ et misez avec 220€ !- Misez par exemple vos 110€ déposés (+ les 110€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(319€ - les 110€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Saint-Etienne Montpellier encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !