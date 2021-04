Pronostic Saint-Etienne Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Saint-Etienne – Brest : la victoire du maintien pour les Verts

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert + 10€ en EXCLU par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Saint-Etienne - Brest chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’AS Saint-Etienne a vécu une saison compliquée marquée par plusieurs périodes décevantes. Le club du Forez a dangereusement glissé vers la zone de relégation mais a su réagir en fin de saison. Le retour des cadres offensifs avec un Hamouma toujours aussi fort quand il n’est pas blessé, et le talent retrouvé d’un Khazri notamment ont permis aux Verts de prendre 8 points d’avance sur le premier relégable. En s’imposant deux fois consécutivement face à deux adversaires directs, Nîmes (0-2) et Bordeaux (4-1), l’ASSE a retrouvé de la confiance. Ce regain de forme s’est confirmé la semaine dernière sur la pelouse du Parc des Princes, où les Stéphanois ont livré une très belle prestation face aux Parisiens les poussant dans leurs retranchements (score final 3-2). Cette défaite encourageante devrait permettre à l’AS Saint-Etienne d’aborder dans des bonnes conditions la réception de Brest. Un succès ce samedi permettrait aux verts de valider leur maintien en Ligue 1.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Brest se retrouve désormais derrière l’AS Saint-Etienne. En effet, les Bretons accusent deux points de retard sur les Stéphanois. Auteurs d’une première partie de saison intéressante dans le sillage d’excellents résultats à domicile, les Brestois souffrent dans cette dernière ligne droite avec un seul succès lors des 9 dernières journées, face à la lanterne rouge dijonnaise (3-1). Habituellement très performant à domicile, Brest reste sur deux nuls dans son stade face à Nîmes et Lens. A l'extérieur, les hommes d’Olivier Dall’Olglio font la grimace avec 3 défaites consécutives et seulement 2 points pris à l'extérieur en 2021 (2 nuls, 5 défaites). Au regard de leurs dernières performances, les Verts semblent en mesure de s’imposer face à Brest.- Rentrez bien le codedans la case "Code promo" située tout en bas à l'étape 1 du formulaire d'inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Et même sans déposer, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit !!!avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Saint-Etienne Brest encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !