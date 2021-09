Pronostic Rodez Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre favori face à Rodez

Auteur d'une excellente première partie de saison l'an passé, Auxerre pointait alors parmi les équipes qualifiées pour les play-offs d'accession. La dernière ligne droite des hommes de Jean-Marc Furlan fut en revanche plus délicate, ce qui a permis au Paris FC de les devancer lors des dernières rencontres. Cette saison, l'AJA vise la montée directe. A l'heure actuelle, la formation bourguignonne occupe la quatrième place du classement, à 5 points du leader toulousain. Depuis le début de cet exercice, Auxerre ne s'est incliné qu'une seule fois face à Guingamp à l'Abbé Deschamps. Les Auxerrois s'étaient ensuite repris en explosant Nancy (1-4) et Niort (4-0). Lors de la dernière journée, l'AJA a été tenue en échec par le promu Quevilly Rouen (0-0). Arrivé lors du mercato, Charbonnier a déjà trouvé ses marques dans sa nouvelle équipe, comme en atteste ses 5 buts inscrits.

En face, Rodez a réussi à se sauver lors des deux dernières saisons mais a dû lutter âprement pour arriver à ses fins. Les Ruthénois sont nettement mieux partis lors de ce nouvel exercice avec une 8place au classement. Battu lors de la 1journée à Caen (0-4), Rodez était ensuite resté invaincu pendant 6 rencontres avec 3 succès face à Pau, Valenciennes et Amiens, pour des nuls contre Dijon, Le Havre et Dunkerque. Le week-end dernier, les Aveyronnais ont subi la domination de l'AC Ajaccio (0-2). Ce mardi, les hommes de Laurent Peyrelade affrontent un autre candidat à la montée en Ligue 1 et s'attendent à souffrir. Déterminé à intégrer à terme le top 2, Auxerre devrait assumer son statut de favori face à Rodez.