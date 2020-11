Pronostic République Tchèque Israël : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

La République Tchèque peut venir à bout d'Israël

Après avoir terminé à la 2place de son groupe de qualifications derrière l'Angleterre mais devant le Kosovo, la Bulgarie et le Monténégro, la République Tchèque a validé sans trop de problèmes son billet pour l'Euro après avoir notamment battu lesà domicile (2-1). Un joli fait d'arme à souligner pour une formation de plus en plus crédible au niveau européen. Dans cette poule de Ligue des Nations, les Tchèques occupent la 2place avec un bilan de deux revers concédés contre une belle équipe écossaise (1-2 et 1-0), mais deux belles victoires loin du pays en Slovaquie (1-3) et en Israël (1-2). Loin d'être ridicule contre l'Allemagne en amical mercredi dernier, ils se sont inclinés sur la plus petites des marges (1-0).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Ce dimanche, la République Tchèque accueille Israël qui n'a pas convaincu lors des éliminatoires pour l'Euro, loin de là. Effectivement, cette sélection du Moyen Orient n'a pris que la 5place de son groupe derrière la Pologne, l'Autriche, la Macédoine du Nord et la Slovénie et seulement devant la faible équipe de Lettonie. Malmenés, les Israéliens ont perdu la moitié de leurs matchs. Le mois dernier, ils n'ont pas pu éviter la défaite contre la République Tchèque (1-2) mais ils ont juste pu s'imposer contre une équipe de Slovaquie (2-3) qui menait pourtant de 2 buts. Comme à l'aller, il est difficile d'imaginer la République Tchèque se manquer contre un adversaire largement à sa portée.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuitavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic République Tchèque Israël détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !