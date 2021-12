Pronostic Rennes Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Rennes de beauté face à Nice

L'an passé, Lille avait égayé la saison de Ligue 1 en rivalisant face aux grosses cylindrées de Ligue 1 et en s'adjugeant le titre au nez et à la barbe du Paris Saint-Germain. Cette saison, Rennes pourrait être la surprise du championnat. Arrivé en cours de saison dernière, Bruno Génésio réalise un excellent travail et fait progresser sa formation à chaque sortie. Parti timidement en début de saison, le Stade Rennais a ensuite trouvé son rythme de croisière et enchaîne depuis les victoires. La formation bretonne est à l'heure actuelle la seule équipe de L1 à être parvenue à s'imposer face au PSG. Impressionnant depuis la mi-septembre, le club rennais ne s'est incliné qu'une seule fois face à Lille il y a 10 jours (1-2) face à des Nordistes hyper efficaces et de nouveau redoutables. Les Bretons n'ont pas tardé à réagir et ont explosé l'AS Saint-Etienne dimanche à Geoffroy Guichard (5-0) avec un triplé de Martin Terrier qui répondait à celui scoré par Laborde en C4 face au Vitesse Arnhem. La force rennaise cette saison vient de son collectif qui compte plusieurs ressources notamment sur le plan offensif avec les Terrier (8 buts), Guirassy, Doku, Bourigeaud, Sulemana ou Laborde (6 buts). De plus, le recrutement du sous-coté Santamaria est certainement l'une des bonnes pioches du mercato.

En face, Nice a frappé fort sur le marché des transferts en recrutant le coach Galtier mais aussi plusieurs joueurs prometteurs comme les Delort, Kluivert, Stengs, Lemina, Rosario ou Bard. Plutôt bien parti en début de saison, le club niçois connait un passage très compliqué avec un seul succès (qui plus est heureux) à Clermont lors des 5 dernières journées. En effet, les Azuréens ont connu plusieurs contre-performances dans leur stade face à Montpellier, Metz et Strasbourg. Avec Galtier à sa tête, le club niçois possède un technicien capable de relancer les Aiglons. Pour cela, l'ancien coach stéphanois devrait s'attacher à retrouver une solidité défensive mise à rude épreuve lors des dernières journées. Humilié à domicile le week-end dernier par Strasbourg (0-3), Nice reste dans le coup pour le podium puisqu'il ne compte que 4 points de retard sur le second, Rennes. Excellents depuis de longs mois, les Rennais devraient conforter leur seconde place en prenant le dessus sur Nice, un adversaire direct.