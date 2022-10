Pronostic Rennes Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes reçu 5 sur 5 face à Lyon

Le Stade Rennais est certainement l'une des équipes les plus séduisantes à suivre en l1. Le jeu proposé par le club breton a par ailleurs permis au sous-coté Bruno Génésio de remporter le titre de meilleur entraîneur du championnat 2021-2022. En début de cette nouvelle saison, les Rouge et Noirs ont débuté laborieusement mais ont passé la vitesse supérieure lors des dernières semaines. En Ligue 1, Rennes est invaincu lors des 6 dernières journées avec 4 succès et 2 nuls. Cette bonne dynamique a permis à la formation bretonne de revenir à la 6place du classement. Progressivement, le club rennais essaie de grappiller les 5 points qui les séparent du podium. Sur la scène européenne, Rennes vient d'obtenir son ticket pour disputer au moins les 16de finale de C3. En effet, la formation bretonne est allée s'imposer jeudi en Pologne contre le Dynamo Kiev (0-1) sur une réalisation de Wooh et jouera la 1place face à Fenerbahce. Au niveau de l'effectif, Génésio avait décidé de donner du temps de jeu à l'ancien nancéen pour lui permettre d'être prêt pour dimanche afin de suppléer Rondon suspendu. Le coach rennais avait également laissé les Tait, Truffert ou Sulemana sur le banc, en prévision du choc face à Lyon. En forme, les anciens Lyonnais Terrier (7 buts toutes compétitions confondues), Gouiri (3 buts en L1 depuis son arrivée récente à Rennes).

Peter Bosz a failli dans sa mission de relancer l'Olympique Lyonnais et a été licencié en milieu de semaine. Après plusieurs rendez-vous manqués, le club rhodanien est passé rapidement à l'action pour enrôler Laurent Blanc. L'ancien coach de Bordeaux et du PSG prend les rênes d'un groupe marqué par 4 revers consécutifs et un nul. Après avoir été capable de garder sa place suite à la défaite sans saveur à Lens (1-0), Bosz ne pouvait pas survivre au nul face à une formation toulousaine qui lutte pour le maintien (1-1). En effet, vendredi dernier, les Lyonnais sont parfaitement rentrés dans leur match pour rapidement ouvrir le score par Tete. Par la suite, les attaquants lyonnais se sont heurtés à un excellent Dupé, auteur de plusieurs parades décisives. Comme souvent dans ce type de rencontre, le TFC est revenu sur son temps fort pour prendre un point au Groupama Stadium. Suite à cette contre-performance, l'OL se trouve en 9position avec 9 points de retard sur le podium. Pour sa première avec son nouveau club, Laurent Blanc devra pallier aux manques de son équipe en déplacement. Intraitable depuis quelques semaines, Rennes devrait s'imposer face à une équipe lyonnaise qui n'a pris qu'1 point sur ses 4 déplacements de la saison (1 nul, 3 défaites).