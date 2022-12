Pronostic Reims Rennes : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes affirme son statut face à Reims

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Reims - Rennes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après avoir connu un début de saison compliqué, le stade de Reims s’est repris depuis que Will Still a pris la place du coach espagnol Oscar Garcia. En effet, la formation champenoise est restée invaincue lors des 7 dernières journées de Ligue 1 avec 5 matchs nuls et 2 victoires. Lors de ce parcours, les Rémois ont notamment résisté au Paris Saint Germain (0-0) et ont décroché deux succès importants face à Auxerre (2-1) et Nantes (1-0), deux adversaires directs pour le maintien. Suite à ces derniers résultats, le stade de Reims est remonté à la 11e place. Cependant, le club champenois ne compte que 4 points d’avance sur les premières équipes relégables. Lors de leur préparation, les Rémois ont disputé deux matchs amicaux face à Sochaux avec une large victoire (3-0) mais ont fini sur une défaite contre Lens (1-2). Prêté par Arsenal, Balogun a été prépondérant dans cette 1ière partie de saison avec ses 8 buts.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le stade Rennais est l’une des formations les plus intéressantes à suivre. Avec l’arrivée de Bruno Genésio, le club breton propose un jeu très offensif avec les Terrier, Gouiri ou Kalimuendo. Décevant en début de saison, Rennes est progressivement monté en régime pour se trouver en 3e position du classement. Les partenaires de Steve Mandanda accusent cependant 10 points de retard sur le PSG et 5 sur Lens, mais se focalisent davantage sur ses poursuivants puisque les Marseillais ou Monégasques sont en chasse. Depuis sa défaite à Lens fin août, le club breton n’a plus perdu la moindre rencontre toutes compétitions confondues. Qualifié pour les 16e de finale de l‘Europa League, Rennes affrontera le Shakhtar. Lors de la dernière journée de championnat, les protégés de Bruno Genésio s’étaient défaits de Toulouse (2-1). Sur leur lancée, les Bretons se sont imposés dans leurs deux matchs de préparation face au Celtic (4-3) et contre le Feyenoord (2-1). Sur une excellente dynamique, Rennes devrait se sortir du piège rémois pour prendre 3 points précieux dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des Champions.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Reims - Rennes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !