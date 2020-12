Pronostic Reims Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice se relance face à Reims

Le Stade de Reims reçoit l'OGC Nice dans le cadre de la 13journée Ligue 1. Solide ces dernières saisons, Reims connaît un début difficile lors ce cet exercice. Les Champenois occupent seulement la 17place du championnat à l'orée de cette journée avec un seul point d'avance sur la relégation. Les hommes de David Guion pensaient avoir relancé la machine suite à leurs succès à Montpellier (0-4) et face à Strasbourg (2-1), et après avoir été aussi tout proches de ramener un troisième succès consécutif de Lens (4-4). Depuis le Stade de Reims est retombé dans ses travers avec deux défaites de rang, une logique face à Lyon et l'autre face à Nîmes, qui lutte pour son maintien. David Guion ne pourra pas compter sur son prometteur milieu Cassama, expulsé à Lyon.

En face, Nice a plutôt bien lancé sa saison au point d'être dans le premier tiers de la Ligue 1. Les Aiglons connaissent en revanche un gros passage à vide ces dernières semaines, à l'image de plusieurs équipes engagées dans les différentes compétitions européennes. Les hommes de Vieira ont perdu 5 rencontres consécutives, toutes compétitions confondues. Ambitieux en début de saison, le club azuréen est désormais sous pression. La mauvaise passe niçoise coïncide aussi avec la blessure sévère du capitaine Dante, taulier de la défense. En milieu de semaine, le club niçois s'est une nouvelle fois incliné en Europa League face au Bayer Leverkusen (2-3) pour ce qui aura été le dernier match de Vieira, remplaçant par son adjoint et ancien adjoint de Favre, Adrian Ursea. Avec son effectif et le fameux électrochoc du changement d'entraîneur, le Gym peut rebondir pour prendre au moins un point à Reims.