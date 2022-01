Pronostic Reims Bastia : Analyse, cotes et prono du 1/8e de finale de Coupe de France

Reims, la logique respectée face à Bastia

Samedi, le Stade de Reims reçoit le Sporting Club de Bastia dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France. Les Champenois ont atteint ce stade de la compétition en éliminant le voisin Reims Ste Anne (0-1) et ensuite Thaon (0-1). Les Champenois ont souffert mais ont fait respecter la logique face à des équipes évoluant dans des divisions inférieures. En Ligue 1, les hommes d'Oscar Garcia ont connu une bonne période au début de l'hiver mais connaissent un début d'année civile plus difficile. En effet, après avoir été tenu en échec à Clermont par une formation auvergnate rapidement en infériorité numérique (0-1), le club rémois s'est fait surprendre à domicile par Metz (0-1). Le week-end dernier, les Champenois avaient un déplacement compliqué au Parc des Princes face au Paris Saint Germain. Malgré une prestation intéressante, Reims a craqué en seconde période (score final 4-0).

En face, Bastia a retrouvé la Ligue 2 cette saison et lutte pour se maintenir. Actuellement, la formation corse pointe en 16position avec 2 points d'avance sur le premier relégable, Valenciennes (qui compte 2 matchs de retard). Le Sporting a vécu un premier tiers de championnat compliqué mais s'est bien repris depuis début novembre. Cette bonne passe a permis au club corse de sortir de la zone rouge. Cependant, rien n'est encore joué car la lutte pour le maintien bat son plein dans le bas de tableau en Ligue 2. En Coupe de France, les Bastiais ont connu trois premiers tours plutôt tranquilles avec des succès face à Fougères (0-2), les Herbiers (1-1, tab) et les Hauts Lyonnais (1-3). Au tour précédent, le Sporting a sorti à domicile Clermont (2-0), formation de Ligue 1, après une prestation maîtrisée. Cependant, Bastia n'est pas aussi fort à l'extérieur (17équipe de L2) qu'à Furiani (7équipe de L2) cette saison. Solide formation de L1, le stade de Reims devrait s'imposer face à Bastia et se qualifier pour les quarts de finale.