Pronostic Real Madrid Majorque : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Le Real Madrid facile face à Majorque

Le Real Madrid est le nouveau leader du championnat espagnol à l'orée de cette journée, avec 65 points comme le grand rival du FC Barcelone. Au coude à coude avec les Blaugranas depuis la reprise, les Merengues ont su profiter du faux pas de Barcelone à Seville (0-0) pour prendre la tête grâce à cette victoire sur la Sociedad (2-1). Juste avant cette victoire au combien importante chez les Basques, la Maison Blanche avait battu Eibar (3-0) et Valence à la maison (3-1). Par ailleurs, vu son calendrier, le Real part avec un avantage certain sur le FC Barcelone dans ce sprint final.

En face, Majorque est 18e et premier réglable du championnat. Avec 26 points au compteur seulement, les Insulaires sont dans une posture délicate à l'approche du sprint final et ce match contre le Real Madrid s'annonce des plus compliqués. D'autant plus que Majorque reste sur une cruelle désillusion la semaine dernière. Dans une rencontre contre Leganes (20e), crucial pour le maintien, les Majorquins ont mené un but à zéro durant la quasi-totalité du match avant que Leganes n'égalise à la 87e minute de jeu (1-1). Avant ce match, le club avait perdu consécutivement face à Villarreal (0-1) et très largement à domicile face au Barça (0-4). Comme face à Barcelone, Majorque devrait logiquement et lourdement s'incliner.