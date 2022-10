Pronostic Rayo Vallecano Getafe : Analyse, cotes et prono du match de Liga

3e succès de rang à domicile pour le Rayo face à Getafe

La 9journée de Liga débute par une affiche qui concerne la lutte pour le maintien avec l'opposition entre le Rayo Vallecano et Getafe. Le Rayo a pour particularité de ne pas avoir perdu contre le FC Barcelone en décrochant le nul lors de la 1journée sur la pelouse du Camp Nou. Depuis, lesont remporté tous leurs matchs de championnat. De son côté, le club de Vallecano peine au niveau de la régularité de ses résultats puisqu'il n'arrive pas à enchainer deux victoires de rang. En effet, le Rayo alterne entre victoire et défaite depuis le début de saison. Après avoir dominé Elche (2-1), le club espagnol s'est lourdement incliné à Almeria le week-end dernier (3-1). Cette équipe s'appuie sur d'excellents joueurs à l'image du capitaine argentin Trejo, passé par Toulouse, et sur le défenseur français Lejeune passé par Newcastle.

En face, Getafe se trouve en danger avec la 16place du classement. La formation espagnole compte seulement un point d'avance sur le premier relégable, le FC Séville qui devrait selon toute vraisemblance retrouver des jours meilleurs. En grande difficulté dans cette entame de championnat, les hommes de Quique Flores ont réussi coup sur coup à dominer la Real Sociedad (2-1) mais aussi Osasuna (0-2). Dernièrement, les partenaires de Jordan Amavi, qui ne joue pas, ont buté sur Valladolid (2-3) et le week-end dernier contre un Real Madrid (0-1) en légère perte de vitesse. Très irrégulier, Getafe devrait subir la loi d'une formation du Rayo Vallecano qui reste sur deux succès à domicile.