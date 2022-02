Pronostic PSG Saint-Etienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG reverdit face à Saint-Etienne

Après avoir décroché un excellent résultat en 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au Real Madrid (1-0), le PSG a sombré à la Beaujoire face au FC Nantes (3-1) pour sa seconde défaite de la saison en Ligue 1. Les Parisiens sont souvent coutumiers de ce relâchement en déplacement avec plusieurs nuls face à Lens, Lorient ou Lyon lors des dernières semaines. Pour se remettre la tête à l'endroit, le PSG compte sur le soutien du Parc des Princes. A domicile, le club de la capitale affiche un bilan exceptionnel puisque seul l'OGC Nice, à 2 reprises, a limité la casse en obtenant des nuls en L1 et en Coupe de France (victoire du Gym aux tab). Pour la réception de l'AS Saint-Etienne, Pochettino devrait aligner sa meilleure équipe et notamment son trio offensif avec Messi, Mbappé et Neymar. Le Brésilien, buteur face à Nantes pour sa 1titularisation depuis son retour de blessure, doit enchainer les matchs pour retrouver le rythme avant le match retour à Bernabeu. La défaite à Nantes a réveillé les interrogations concernant la titularisation de ce trio qui fragilise l'équilibre défensif de l'équipe. Néanmoins, le PSG lorsqu'il évolue à domicile domine largement ses adversaires, ce qui lui permet de se retrouver moins en danger lors des pertes de balle.

En face, l'AS Saint-Etienne fait partie du lot d'équipes qui luttent pour leur maintien en Ligue 1. Auteur d'une première partie de saison cauchemardesque, les Verts relèvent la tête depuis la prise en main de l'équipe par Pascal Dupraz. En effet, les Stéphanois sont sortis de la zone rouge le week-end dernier grâce à leur match nul face au Racing Club de Strasbourg (2-2). Seizième, l'ASSE compte un seul point d'avance sur les 4 dernières équipes. Distancés en fin d'année 2021, les Verts sont revenus dans le coup en enchaînant 3 victoires face à Angers, Montpellier et Clermont pour un nul contre Strasbourg. Les arrivées du mercato comme Thioub, Mangala, Sackho ou Bernardoni sont pour beaucoup dans le retour en forme du club du Forez. Les Stéphanois n'attendent pas grand-chose de ce déplacement au Parc des Princes face à un PSG archi-favori, et se focalisent certainement sur la rencontre du week-end prochain, "à 6 points", face au FC Metz. De plus, leur meilleur joueur depuis le début de saison, Wahbi Khazri est incertain suite à un problème avec une cheville. Déterminé à se relancer suite à son faux-pas nantais, le PSG devrait surclasser l'AS Saint-Etienne, tourné vers son choc face à Metz. Le club parisien a remporté 4 de ses 5 derniers matchs de L1 joués au Parc avec au moins 2 buts d'écart.