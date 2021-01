Pronostic PSG Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Victoire concluante pour le PSG face à Montpellier

Sans se montrer brillant, le PSG a repris les commandes de la Ligue 1 en disposant difficilement d'Angers (0-1) le week-end dernier. Les Parisiens ont aussi profité de la contre-performance lyonnaise à domicile face à Metz (0-1). Les voyants sont au vert du côté de la capitale, à quelques semaines d'affronter un FC Barcelone, plus que jamais à la portée du club parisien. Tenu en échec par Saint Etienne pour la première de Pochettino, le PSG s'est ensuite imposé face à Brest (3-0), puis contre Marseille (2-1) dans le trophée des Champions et donc contre Angers (0-1) en Ligue 1. Engagés dans un match compliqué en Anjou, les Franciliens doivent leur salut à Kurzawa, unique buteur de la rencontre, mais aussi à un Keylor Navas toujours aussi décisif dans les cages parisiennes. Absent pour ce match puisque positif au Covid, Pochettino se réjouit de pouvoir retrouver une grande partie de son effectif. Ses hommes ont besoin de retrouver du rythme, à l'image d'un Neymar décevant à Angers. Son alter ego, Kylian Mbappé connaît le passage le plus compliqué de sa jeune carrière. Le natif de Bondy devrait rebondir et pourrait profiter de la venue de Montpellier pour retrouver le chemin des filets. En attaque, Mauro Icardi, à son avantage face à Brest et Marseille, devrait retrouver son poste d'avant-centre au profit de Moise Keane, qui devrait retrouver une place de joker de luxe.

De son côté, Montpellier s'est écroulé lors des dernières semaines. Le club héraultais est passé d'un candidat crédible aux places européennes à une équipe lambda de milieu de tableau. Les hommes de Michel Der Zakarian se montrent toujours aussi entreprenants offensivement mais encaissent beaucoup trop de buts. Le week-end dernier, le duo monégasque Ben Yedder – Volland a profité des largesses héraultaises pour permettre au club du Rocher de s'imposer à la Mosson (2-3). En proie à d'importantes difficultés financières, comme beaucoup de clubs dans cette période de Covid, le MHSC devrait vendre l'excellent Laborde pour renflouer les caisses. Large vainqueur de Montpellier au Parc des Princes lors des 4 dernières confrontations, le PSG devrait poursuivre cette excellente série face à une équipe montpelliéraine qui n'a pris que 2 points lors des 6 dernières journées (2 nuls, 4 défaites).