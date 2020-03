Pronostic PSG Dortmund : Analyse, prono et cotes + 200€ remboursés en CASH sur le match de Ligue des champions

Envie de parier sans prendre de risque sur le tant attendu PSG - Dortmund ? Winamax et PMU vous offrent votre 1er pari de 100€ remboursé en cash s'il est perdant

Un PSG sous pression mais excellent au Parc

Dortmund moins bien à l'extérieur

Des absents de chaque côté

Les compos probables :

Le PSG s’impose dans ce huis-clos

Battu à l'aller (2-1), le PSG est dans l'obligation de s'imposer pour espérer continuer son parcours en Europe. Cette Ligue des Champions est l'objectif prioritaire du club après toutes ses dernières campagnes décevantes. Surpris par une équipe allemande nettement plus entreprenante, les Parisiens doivent prouver leur valeur lors de cette manche retour. A l'aller, Thomas Tuchel a été fortement critiqué pour avoir changé son système de jeu et devrait revenir au 4-4-2. Depuis le revers dans la Ruhr, Paris a remporté tous ses matchs face à Bordeaux, Dijon et surtout contre Lyon en demi-finale de Coupe de France (1-5). L'épidémie de Coronavirus est en train de contrarier les plans parisiens en cette fin de saison puisque leur rencontre à Strasbourg le week-end dernier a été annulé et que ce match face à Dortmund se jouera à huis clos. A domicile cette saison, le PSG a remporté 17 de ses 19 matchs joués au Parc (pour 1 nul et 1 défaite).Le Borussia Dortmund est en forme et vient de remporter ses 5 derniers matchs. Les Allemands ont réalisé un mercato hivernal intéressant avec les arrivées d'Haaland et d'Emre Can. Double buteur à l'aller, Haaland a inscrit 12 buts en 10 rencontres toutes compétitions confondues. Le phénomène norvégien sera l'une des menaces principales pour la défense parisienne. Le recrutement de l'international allemand Emre Can est passé plus inaperçu, mais l'ancien de Liverpool et de la Juve apporte toute son activité et son expérience au milieu de terrain du BVB. Son entente avec Witsel fonctionne à merveille pour le plus grand bonheur des Marsupiaux. Les partenaires d'Hakimi sont allés s'imposer ce week-end à Mönchengladbach dans un choc au sommet de Bundesliga mais ils y ont laissé pas mal de force avec un onze quasiment type. Sur la phase aller de C1, Dortmund a perdu 2 de ses 3 matchs joués à l'extérieur (chez le Barça et l'Inter pour 1 seule victoire à Prague).Pour cette affiche, le PSG ne pourra pas compter sur Ander Herrera blessé. Avertis au match aller, Thomas Meunier et Marco Verratti sont suspendus pour cette manche retour. L'autre incertitude concerne Thiago Silva, en phase de reprise mais qui devrait être trop juste. Sa condition physique douteuse a été l'une des clés du match aller. En attaque, Kylian Mbappé a manqué les entraînements de lundi suite à des maux de gorge, mais devrait pouvoir tenir sa place.A Dortmund, Lucien Favre va déplorer l'absence de son capitaine Marco Reus. Ce week-end, le technicien suisse a seulement préservé Sancho qui n'a disputé que les 25 dernières minutes.Navas – Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa – Di Maria, Gueye, Paredes, Neymar – Mbappé, Cavani.Bukli – Zagadou, Hummels, Pisczek – Hakimi, Witsel, Can, Guerreiro – Sancho, Haaland, Hazard.Confronté au fameux mur de Dortmund lors du match aller, Paris ne pourra pas compter sur son public pour mettre la pression sur les Allemands. Mais le Parc reste le jardin quasi imprenable des Parisiens qui ont fait de ce huitième de finale retour une priorité et vont tout mettre en œuvre pour l'emporter. Déçus de leur prestation de l'aller, les partenaires de Marquinhos vont devraient être cette fois alignés dans un 4-4-2 qu'ils affectionnent et plébiscitent auprès de Tuchel. Impérial à domicile en LDC cette saison, le PSG sait que Dortmund se montre plus friable en déplacement comme en attestent les défaites à Barcelone et à Milan face à l'Inter. Souvent absent ces dernières saisons pour blessure, Neymar a l'opportunité de montrer tout son talent lors de cette affiche pour qualifier son club en quart de finale. Il pourrait marquer comme à l'aller.